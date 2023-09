Des difficultés d'accès à l'avortement persistent, notamment dans les déserts médicaux

Le nombre d'interruptions volontaires de grossesse pratiquées en France n'a jamais été aussi élevé depuis 30 ans. Pourtant, de plus en plus de femmes ont du mal à accéder à l'avortement, alerte une enquête du Planning familial révélée par France Inter . L'association a envoyé un questionnaire à ses 80 antennes départementales. France Inter en dévoile les conclusions ce jeudi, à l'occasion de la journée internationale pour le droit à l'avortement.

Longs trajets, manque de personnel lors des vacances scolaires

"De plus en plus de femmes sont obligées de faire des longs trajets en voiture pour accéder à l’avortement", déplore Sarah Durocher, la présidente nationale du Planning familial, car "il y a de moins en moins de centres IVG sur tout le territoire" et "de nombreuses maternités ont fermé ces dernières années", rappelle-t-elle.

Les femmes qui souhaitent interrompre leur grossesse ont aussi toujours plus de difficultés à trouver des professionnels de santé disponibles durant les périodes de vacances scolaires. L'enquête du Planning familial cite plusieurs exemples.

Aux Sables-d'Olonne en Vendée, une femme demandait un rendez-vous le 19 juillet pour une IVG, mais c'est la date du 9 août qui lui a été proposée, soit trois semaines plus tard. L'antenne du Planning familial en Bretagne rapporte que cet été, des femmes ont dû faire plus d’une heure de route pour avoir accès à une IVG médicamenteuse. "C’est ça la réalité de l’IVG en France en 2023 et c’est inadmissible", s'insurge Sarah Durocher.

Le délai légal de l'interruption volontaire de grossesse en France est de 14 semaines. Mais dans 20% des cas, les femmes doivent prendre plus de trois rendez-vous médicaux pour avoir accès à l’IVG médicamenteuse. Or, normalement, un seul rendez-vous suffit.

Des médecins qui questionnent les choix des femmes

"On a aussi des médecins qui remettent en question le choix de ces femmes qui veulent avorter, c'est dingue. Ces mêmes médecins leur demandent de revenir pour bien prendre le temps de digérer leur choix", explique la présidente du Planning familial. "On a des échos hallucinants de médecins qui font encore écouter le battement du cœur de l’enfant", poursuit-elle.

Le Planning familial souhaite que ces procédures soient simplifiées. "Il faut que le gouvernement rende ce droit efficient, c’est urgent", estime sa présidente.

Le droit à l'interruption volontaire de grossesse a été instauré par la loi Veil en 1975. Le 8 mars 2023, en rendant hommage à la féministe Gisèle Halimi lors de la Journée internationale des droits des femmes, Emmanuel Macron, a annoncé la présentation d'un projet de loi "dans les prochains mois" pour inscrire dans la Constitution "la liberté" de recourir à l'IVG.