Des difficultés pour joindre les services d'urgence dans la Manche suite à une panne nationale

Une panne nationale touche plusieurs opérateurs et entraîne des difficultés ce mercredi pour appeler les secours dans le département. Le SDIS 50 invite les manchois à renouveler leur appel, utiliser un autre opérateur, ou un téléphone fixe.

Une vingtaine de départements, dont la Manche, sont touchés par une panne nationale de téléphone. Il est possible que vous ayez des difficultés à joindre la police, le SAMU et les pompiers (15/17/18) ce mercredi soir. Le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) encourage à renouveler votre appel, utiliser un téléphone avec un autre opérateur ou un téléphone fixe.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Tout est mis en œuvre pour régler ces dysfonctionnements dans les plus brefs délais", indiquent les services sur les réseaux sociaux.

Les départements concernés par cette panne sont : l'Aube, le Puy-de-Dôme, la Côte d'Or, l'Isère, la Marne, la Manche, le Lot, l'Allier, le Cher, la Haute-Garonne, les Ardennes, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, la Meurthe-et-Moselle, l'Eure, le Tarn, le Vaucluse, le Loiret, l'Aisne, la Seine-Maritime, la Drôme, le Nord, l'Ain, l'Oise et la Saône-et-Loire.