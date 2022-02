Des distributeurs de protections menstruelles gratuites à Issoudun

Trois distributeurs de protections menstruelles gratuites sont mis en place dans la ville d'Issoudun. Des lieux municipaux d'accueil au public pour permettre aux femmes de s'y rendre en toute confiance : Le centre municipal d'action sociale, à l'espace de vie sociale et au LIPPI, le lieu d'information sur la santé.

Des tapons changés toutes les 24h

"On sait que certaines femmes achètent moins de protections, si elles en achètent moins c'est qu'elles en mettent moins" explique Fanny Ries, chargée de mission santé pour le syndicat mixte du pays d'Issoudun et de champagne berrichonne. Elle poursuit : "Voire pas du tout, ou qu'elles utilisent du papier journal, ou du papier toilette pour certaines".

"On sait que parfois, les tampons ne sont changés que toutes les 24 heures", il est conseillé de le changer toutes les six heures : "ce qui peut causer des problèmes de mycoses et parfois des choses plus graves".

Un sujet particulièrement tabou

Les menstruations restent un sujet particulièrement tabou, pourtant : "toutes les femmes ont une histoire à raconter avec leurs règles" affirme Fanny Ries "C'est un sujet qui doit être mis sur la table".

Les distributeurs de protections hygiéniques prennent la forme d'une boite bleu marine. Quatre options : deux serviettes adaptées à différents flux et deux types de tampons, un avec et un autre sans applicateur. Le système de "libre-service" permet aux femmes le désirant de rester discrètes. Les lieux ciblés de pouvoir trouver des conseils si besoin. Les protections viennent d'une association "Marguerite & cie" : "Elles sont bio et fabriquées en France dans un ESAT" indique Fanny Ries. Une commande sur 18 mois a été lancée, qui a pour vocation d'être prolongée.

Cette expérimentation répond à un appel à projets lancé par l'Etat. La ville d'Issoudun espère pouvoir l'étendre à d'autres lieux. Des discussions sont notamment en cours pour permettre aux établissements scolaires de venir en aide aux adolescentes.