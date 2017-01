Des dizaines d'opérations annulées chaque jour à Belfort et Montbéliard à cause de la grippe

Face à l'épidémie de grippe particulièrement intense, la ministre de la santé demande aux hôpitaux d'annuler des opérations pour libérer des lits dans les hôpitaux. Une mesure déjà en place à Belfort et Montbéliard où on reporte des dizaines d'opérations chaque jour depuis deux semaines.

Des hôpitaux engorgés à cause de la grippe et des ambulances qui font la queue devant l'hôpital. C'est déjà le cas devant certains hôpitaux en France. L’épidémie de grippe de cette année est "particulièrement intense". Le nombre de décès devrait même être "probablement lourd", selon la ministre de la santé Marisole Touraine. Elle a d'ailleurs une réunion spéciale de prévue à l'Elysée avec François Hollande ce jeudi et la ministre a déjà appelé les hôpitaux à reporter certaines opérations pour faire face à l'épidémie. C'est déjà le cas dans les hôpitaux de Belfort et Montbéliard depuis quinze jours. Des dizaines d'opérations annulées chaque jour.

Report des opérations non urgentes

Les deux hôpitaux manquent en fait de lits dans les services qui prennent d'habitude en charge les malades de la grippe. "On reporte donc les opérations non urgentes, comme une pose de prothèse de hanche par exemple", explique le docteur Vincent Gendrin, médecin en maladies infectieuses à l'hôpital Nord Franche-Comté. Ainsi, des lits sont libérés pour les patients atteints de la grippe. "Les collègues de chirurgie ont eu certains jours avec un tiers de patients dans leurs services qui étaient malades de la grippe, alors que ce n'est normalement pas leur rôle de les prendre en charge, explique le docteur Vincent Gendrin. Cette semaine, ce sont 25 patients grippés qui sont hospitalisés dans des services autres que ceux qui les prennent en charge d'habitude.

Les explications du Docteur Vincent Gendrin, médecin en maladie infectieuse à l'hôpital Nord Franche-Comté Partager le son sur : Copier

Des traitements préventifs

Certains patients hospitalisées pour d'autres raisons que la grippe reçoivent aussi des traitements préventifs. "Ce sont des traitements en prévention, parce qu'ils ont pu côtoyer des malades de la grippe", explique le docteur Vincent Gendrin. L"hôpital peut ainsi faire face à l'épidémie pour le moment sans prendre d'autres mesures comme rappeller du personnel supplémentaire. Le pic de la grippe est attendue la semaine prochaine dans toute la France.