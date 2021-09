Des dizaines de salariés auraient déjà été suspendus au centre hospitalier de Perpignan

Les sanctions n'ont pas trainé au centre hospitalier de Perpignan : selon des sources syndicales, plusieurs dizaines de personnes (dont une dizaine de médecins) ont été suspendues dès ce mercredi par la direction, pour ne pas avoir reçu au moins une dose de vaccin. D'autres salariés se sont vus imposer des congés payés. "Au total, une centaine de personnels ont déjà été sanctionnés", confiait une source en interne, ce mercredi après-midi. Ce chiffre n'est pas confirmé par la direction qui refuse de communiquer.

Tout au long de la journée, des salariés ont défilé dans les bureaux des ressources humaines. "C'est d'une grande violence", confie une infirmière, les larmes aux yeux. "Je suis suspendue et je ne sais pas ce que je vais devenir. Cette situation est angoissante. C'est toute ma vie qui est suspendue. Je me suis mobilisée tout au long de la crise sanitaire. Hier, on m'applaudissait, aujourd'hui je me sens abandonnée".

Au local de la CGT, de nombreux salariés suspendus sont venus chercher conseils et réconfort. "Nous avons vu arriver des personnes en pleurs, c'est très difficile à vivre, témoigne Emmanuel Caron, secrétaire du syndicat. De toute ma carrière de syndicaliste, c'est la première fois que je vois une chose pareille. Les conséquences risquent d'être très graves. Pour les personnes sanctionnées, c'est un drame humain. Et puis, qui va les remplacer ? Il faut s'attendre à un surcroit de travail pour les autres salariés et une explosion des burn-out".

Certains services pourraient être particulièrement menacés par la pénurie de personnel, en particulier les urgences, la radio et le Samu. "On nous a annoncé qu'il y aurait des suspensions dans notre service. Or, nous sommes déjà en sous-effectif au Samu", déplore Nicolas Carrois, assistant de régulation médicale et représentant CGT. "Ceux qui appellent le 15 risquent de devoir attendre encore plus longtemps. C'est dramatique".