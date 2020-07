Des dons du sang dans des lieux magiques !

L'été les besoins en sang sont toujours élevés, mais les dons sont souvent moins importants car les donneurs sont en vacances. L'Etablissement français du sang (l'EFS) appelle donc aux dons pour maintenir ses stocks tout l'été. De nombreux points de collecte s'installeront un peu partout en Île-de-France.

Début juin, à la suite du déconfinement, le niveau des réserves de sang avait chuté. Il est aujourd'hui revenu à un seuil satisfaisant. Mais s'il permet d'aborder plus sereinement l'été, les dons pourraient venir à manquer. Les Franciliens sont ainsi invités à prendre 1 heure de leur temps pour sauver 3 vies, en donnant leur sang.

Lieux magiques

Pour attirer davantage de donneurs, l'Etablissement français du sang va s'installer dans des "lieux magiques". En plus des communes et des Maisons du sang qui accueillent traditionnellement les donneurs, il sera également possible de participer à des collectes événementielles. Le théâtre des Folies Bergères par exemple, ouvrira ses portes les 1er et 2 août de 14h30 à 19h30. Les particuliers auront ainsi le privilège de découvrir l'un des plus prestigieux music-hall du monde et sa très belle salle de spectacle.

Le magnifique théâtre des Folies Bergères se transformera en point de collecte de sang au mois d'août. © Radio France - Marine Chailloux

D'autres collectes dans des lieux insolites seront ensuite organisées dès la rentrée.

Rendez-vous obligatoire

Crise du COVID-19 oblige, tous les donneurs doivent prendre rendez-vous pour être accueillis dans les points de collecte.

Retrouvez tous les points de collecte en Île-de-France ici