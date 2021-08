Des doses de vaccin jetées chaque jour au centre de vaccination de Tarbes

Le coup de gueule des doses de vaccin jetées. Dans certains endroits, il semble que des doses de vaccin se perdent parce que certaines personnes ne viennent pas à leur rendez-vous pour recevoir une injection. C'est visiblement le cas dans certains lieux de vaccination, à Tarbes par exemple, au parc des expositions.

Cyrille Bouteille, coordinatrice du centre de vaccination de Tarbes, est agacée par ce gâchis : "Ça fait un petit moment mais encore plus en ce moment, on fait très attention le soir à n'ouvrir les flacons qu'au fur et à mesure pour ne pas préparer de doses à l'avance parce qu'on a beaucoup d'absents." Entre 30 et 60 personnes par jour ne viennent pas à leur rendez-vous pris au centre de Tarbes.

Pour quelles raisons ? Cyrille Bouteille explique : "Ce sont des personnes qui ont pris plusieurs rendez-vous, parfois dans plusieurs centres pour avoir du choix et faire au mieux dans leur emploi du temps. Ils oublient ou n'arrivent pas à annuler les autres rendez-vous." S'ajoutent à cela, des explications liées à la conjoncture sanitaire et ses nouvelles mesures : "Je pense qu'il y a des personnes qui s'inscrivent sous la pression familiale ou parce que les annonces gouvernementales ont fait que même si elles n'étaient pas très convaincues, elles décident de s'inscrire mais changent d'avis entre temps."

Un pharmacien à Oloron-Sainte-Marie est confronté au même problème. En revanche, le centre de vaccination de Pau a réussi à éviter cela, la ville précise : "Les doses ne sont pas perdues car nous avons une liste d'attente de personnes qui ont dit qu'elles étaient dispo pour se faire vacciner même prévenues au dernier moment."