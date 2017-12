On n'arrête pas le progrès, on en profite même chez Enedis. Le gestionnaire du réseau d'électricité en France a effectué une démonstration de vols de drones afin qu'ils surveillent 500 mètres de câbles de lignes à haute tension, vendredi 22 décembre, près d'Obernai, à Itterswiller (Bas-Rhin).

L'entreprise publique, filiale d'EDF, teste depuis deux ans ces nouveaux outils. Désormais elle possède pour le secteur Alsace/Franche-Comté une flottaison de 12 engins de petite taille, et ses agents commencent à les apprivoiser. Comme Laurent, technicien.

Il fait partie des 10 agents formés pendant deux semaines sur ces appareils: "Il y a des capteurs qui m'indiquent quand je m'approche trop d'un obstacle. C'est comme sur une voiture".

A 135 mètres de distance, l'homme manipule l'engin sans soucis grâce à ce qui semble être une manette de console de jeux.

La façon de travailler des agents s'en retrouve modifiée. Jean-Luc Del Bosque, directeur des opérations pour Enedis en Alsace et en Franche-Comté ne tarit pas d'éloges ces petits bijoux à 4 000 euros pièces: "Ça permet d'alléger le travail physique. Cette semaine nous sommes intervenus dans le bas des Vosges, il y avait un mètre de neiges. Vous imaginez, avancer dans un terrain comme celui-là, à pied? C'est épuisant".

Les #drones un outil complémentaire pour faciliter les interventions et limiter le temps de coupure pour les clients ! #servicepublic @enedis pic.twitter.com/govcyzuHuU

Si le drone n'intervient pas sur la ligne à haute tension lui-même, il n'en a pas les compétences, il permet de prendre une photographie de la zone à réparer. Les agents informés peuvent donc cibler le lieu de l'intervention, et s'adapter en conséquence.

Notre mission, c'est d'alimenter 24h/24 les particuliers. Grâce à ces outils, notre travail de maintenance est plus rapide. Récemment sur une intervention où un arbre était tombé sur des lignes, on a pu gagner deux heures". Jean-Luc Del Bosque, directeur des opérations pour Enedis en Alsace et en Franche-Comté.