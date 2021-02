Des écoliers victimes de symptômes inexpliqués à Pernes-les-Fontaines : les analyses se poursuivent

Fermeture de l’école de Pernes-les-Fontaines après des symptômes d’endormissement, de nausées et de vomissements chez les élèves

Maux de têtes, endormissements soudains, nausées... Ces dernières semaines, plusieurs élèves de l'école élémentaire Jean-Moulin de Pernes-les-Fontaines (Vaucluse) ont présenté ces symptômes. "Des symptômes sans gravité", indique la préfecture de Vaucluse, mais dont la cause n'a toujours pas été identifiée. L'école primaire est fermée depuis le 4 février et l'accueil des enfants sera suspendu jusqu'au 15 février. Pendant ce temps, des investigations sont menées en lien avec l'Agence régionale de santé et Santé publique France.

La mairie de Pernes-les-Fontaines a déjà effectué des contrôles. L'établissement a notamment été désinfecté, des prélèvements d'eau ont été réalisés, l'alimentation a été analysée, même chose pour les produits de nettoyage ou encore les distributeurs de gel hydroalcoolique... Jusqu'ici, rien d'anormal. "Les contrôles de l'environnement vont se poursuivre avec un diagnostic de la ventilation, la mesure, dans les classes, des paramètres de confort (CO2, température hygrométrie) et des mesures de qualité de l'air", informe la préfecture.

Deux cas de Covid détectés parmi les élèves

Mercredi 3 février, la préfecture de Vaucluse a indiqué que ces symptômes n'avaient à ce stade aucun lien avec le Covid. Si le virus n'est pas à l'origine de ces maux, le 4 février un premier cas positif au coronavirus a par ailleurs été identifié au sein de l'école primaire. Il s'agit d'un élève scolarisé en CM1-CM2. "Tous les élèves de sa classe sont considérés comme cas contacts à risque et doivent être isolés". Il est recommandé aux parents de les faire tester dès que possible. Un dépistage est prévu, des tests PCR seront mis à disposition des personnels enseignants et communaux ainsi qu'aux enfants ce lundi.

Un deuxième écolier a été testé positif au Covid ce vendredi 5 février. Cette fois, un élève de l'école maternelle Jean-Moulin, accolée à l'école primaire. Seule sa classe a été fermée. "Un groupe de travail sera mis en place afin d'assurer une information régulière des parents de la part de l'école et de préparer le retour des enfants dès que cela sera envisageable."