Des électrocardiogrammes dans les collèges de l'Yonne

C'est la journée mondiale du cœur ce mardi. Journée de prévention pour alerter sur le risque de maladie cardiovasculaire, première cause de mortalité chez les femmes et les plus de 65 ans.

Mais ce que l'on ne sait pas forcément, c'est que chaque année en France, près de 1 800 jeunes meurent subitement sur les terrains de sport à cause d'un trouble du rythme cardiaque.

"Les infirmières des collèges auront des tablettes pour réaliser ces électrocardiogrammes": le docteur Bernard Chardon, conseiller santé au Département.

Alors dans l'Yonne, le conseil départemental planche sur le dépistage dès la 6ème au collège . Et cette idée de faire passer des électrocardiogrammes aux élèves au sein de l'établissement, c'est le docteur Bernard Chardon qui l'a eu. Il est conseiller santé au Département.

"On va demander aux infirmière des collèges de réaliser cet électrocardiogramme. Elles auront à leur disposition des tablettes qui sont faites pour ça. On met deux électrodes sur la poitrine des enfants et on transmet le résultat à des cardiologues."

Chaque année, près de 1 800 jeunes meurent d'un trouble du rythme cardiaque. Alors Stéphane Mourot, cardiologue à l'hôpital d'Auxerre, est un fervent soutien au projet du département, qui pourrait sauver des vies.

Dans l'Yonne on dépisterait au moins 1 à 5 cas par an d’anomalie cardiaque potentiellement grave : Stéphane Mourot, cardiologue à l'hôpital d'Auxerre

"On sait qu’il y a des morts subites chez les jeunes imputables à des maladies cardiaques. Des jeunes sportifs ou non sportifs de 20 à 30 ans . Ce sont des cas rares mais qui pourraient être détectés assez facilement avec un électrocardiogramme de base. Vu le nombre de jeunes qu’il y a dans l’Yonne on dépisterait au moins 1 à 5 cas par an d’anomalie cardiaque potentiellement grave."

Le projet de faire passer des électrocardiogrammes dès la 6ème dans l'Yonne doit voir le jour au début de l'année prochaine, dans deux collèges. A Villeneuve-la-Guyard et à Tonnerre.