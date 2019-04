Des élèves du collège Vallis Aeria de Valréas remportent la finale régionale du concours Cgénial à Avignon

Avignon

Ce concours CGénial organisé dans toutes les académies récompense des projets scientifiques innovants (toutes disciplines confondues) élaborés au cours de l'année scolaire par des collégiens. Cette initiative entre la Fondation CGénial et le dispositif ministériel « Sciences à l’École » est une invitation aux collégiens et lycées pour présenter en équipe une réalisation qui soit ingénieuse . Hier pour la Région Sud place aux collèges avec douze établissements représentés et 370 collégiens impliqués.

Deux collèges vauclusiens étaient engagés : Jean Brunet à Avignon et Vallis Aeria à Valréas. Si la préoccupation développement durable avaient la vedette, le thème « Science et solidarité - la science au service d'autrui » aura séduit nos collégiens du Vaucluse avec les prothèses 3 D du collège avignonnais Jean brunet ou encore le Sécu Sac conçu par une classe du collège valréassien.

Un sac à dos avec écran connecté pour la sécurité de l’élève à pied ou en vélo

Cet ingénieux sac à dos aura retenu l'attention du jury , surtout utile le soir et la nuit, doté d’un écran lumineux par leds et connecté à une application sur smartphone. il envoie ainsi par son écran situé au dos du sac des signaux ou des images. Image d’un piéton ou d’un vélo selon le mode déplacement, flèche droite ou gauche en vélo, flash clignotant en cas de chute. Doté d’un capteur de distance il signale aussi à un véhicule par un gros carré rouge qu’il s’approche trop derrière un cycliste. Sans oublier un cœur pour dire merci qui peut s’afficher. Sur les 16 projets scientifiques proposés ce mercredi lors de la finale académique, chaque équipe participante a reçu un prix et une mention spéciale correspondant à son projet. Toutefois le jury a distingué plus particulièrement à cette occasion un projet. C'est donc le Sécu Sac des valréassiens qui a été plébiscité : belle récompense avec une place pour la finale nationale, le 25 mai 2019 à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris.