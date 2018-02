Face à une pénurie de médecins de plus en plus alarmante dans l'Indre, des conseillers départementaux d'opposition réclament des mesures coercitives pour obliger les jeunes médecins à s'installer dans les déserts médicaux. Une pétition est en ligne.

Dans l'Indre des conseillers départementaux -orientés à gauche- veulent contraindre les médecins à s'installer dans les déserts médicaux. Une vieille proposition remise sur la table pour faire face à une pénurie qui devient, selon eux, de plus en plus inquiétante.

Une entorse à la liberté d'installation

La solution parait simple mais vient à nouveau d'être remisée par la commission des affaires sociales à l'assemblée nationale. Le 10 janvier dernier, les députés de la majorité présidentielle et de droite ont refusé de restreindre la liberté d'installation des médecins, en rejetant en commission une proposition de loi contre la désertification médicale. Une proposition unanimement décriée par les syndicats de praticiens puisqu'elle va à l'encontre du principe de liberté d'installation des médecins.

Pétition en ligne

Mais pour les élus de Gauche, l'heure n'est plus à la demi-mesure. Pour faire bouger les lignes ces élus d'opposition au conseil départemental de l'Indre viennent donc de lancer une pétition en ligne. Michel Bougault conseiller départemental et adjoint au maire d'Issoudun, estime qu'avec "l'appui de la population on pourrait peut-être influencer nos décideurs, c'est à dire nos députés et le président de la République sur ce sujet"