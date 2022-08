Des élus du bassin de Montluçon se mobilisent pour sauver le service pédiatrie de l'hôpital

La cheffe de service, dernière pédiatre du service inscrite à l'ordre, a remis sa démission. Elle ne peut plus supporter les conditions de travail. Au 1er novembre, le service risque donc de ne plus fonctionner. Une soixantaine d'élus du bassin de Montluçon tirent la sonnette d'alarme.

Ils sont une soixantaine d'élus de l'Allier, du Puy-de-Dôme, de Creuse, du Cher à alerter sur la situation. Au 1er novembre, il n'y aura plus de pédiatre au sein du service pédiatrie de l'hôpital de Montluçon. La docteur Hiba Traaf, la cheffe de service, démissionne.

"Quand je suis arrivée en 2018, nous étions sept pédiatres en tout. Aujourd'hui, je suis la seule inscrite à l'ordre. J'ai l'aide de 1,8 équivalent temps plein, qui sont en fait deux pédiatres étrangers, en cours de formation", explique la jeune femme. Trois personnes pour gérer près de 1.000 accouchements par an et leurs urgences, 11.000 consultations non-programmées par an, des suivis d'asthme, d'épilepsie, des vaccinations et un service d'hospitalisation pouvant monter jusqu'à 26 lits l'hiver, sans compter le travail administratif et l'accueil des internes.

"Nous prenons trop de risques, affirme aujourd'hui le docteure Traaf. À la fois pour nous en tant que médecin par rapport à notre santé physique et mentale. À la limite, si ce n'était que ça, pourquoi pas. Là, ça va retentir sur les enfants. Je dis stop. Je suis là pour soigner des enfants, pas pour leur faire du mal."

Des alertes, mais aucune réponse

La situation inquiète fortement les élus du territoire. Près de 200.000 habitants vivent dans le bassin de Montluçon. "La fermeture du service aurait des conséquences gravissimes en termes d'accès aux soins, de services, d'attractivité pour notre territoire", affirme Nicolas Simonnet, le maire de Nouhant dans la Creuse.

Frédéric Laporte, le maire de Montluçon et président du conseil de surveillance de l'hôpital, explique avoir déjà envoyé une dizaine de courriers au ministère de la Santé et à l’Élysée, restés sans réponse pour le moment. "Maintenant ça suffit, il faut arrêter de nous ignorer, déclare le maire. C'est aussi comme ça que les territoires se sentent abandonnés. Il ne faut pas oublier de les gérer. Il n'y a pas que les grandes villes et les grands CHU."

Le maire de Montluçon a prévu un grand rassemblement le 17 septembre prochain devant les grilles de l'hôpital.

L'ARS mobilise la réserve sanitaire

L'agence régionale de santé rappelle de son côté que le manque de pédiatre touche toute la France. Elle a demandé au président de groupement hospitalier de territoire, c'est-à-dire le directeur du CHU de Clermont de trouver des solutions pour maintenir l'activité du service au-delà du 1er novembre.

L'ARS précise également qu'elle a sollicité la réserve sanitaire, un dispositif de Santé Publique France regroupant des professionnels de santé volontaires pour venir en aide dans des situations tendues.

Le maire de Montluçon se félicite de ces avancées mais rappelle qu'il faut éviter "la surcharge ailleurs car le maillage territorial éclatera ailleurs." Si les patients de Montluçon se déportent finalement vers les hôpitaux de Vichy, Moulins ou Clermont, ces établissements devront avoir les moyens de recevoir ce nouvel afflux.