INFO FRANCE BLEU - Des collégiens bretons de moins de 12 ans vaccinés par erreur à Rennes

Des collégiens rennais ont été vaccinés ce jeudi 9 septembre au gymnase Trégain, à l'initiative de l'ARS et du rectorat de l'académie de Rennes. Parmi ces élèves, au moins quatre sont âgés de 11 ans et scolarisés au collège de l'Assomption de Rennes.

25 élèves du collège de l'Assomption de Rennes ont reçu leur première injection du vaccin contre le Covid-19 ce jeudi 9 septembre au gymnase Trégain dans le quartier Maurepas. Ils sont venus sur le temps scolaire, dans le cadre de la campagne de vaccination organisée par l'Agence régionale de santé de Bretagne et le Rectorat de l'académie de Rennes. Parmi ces élèves, au moins quatre n'avaient pas encore l'âge de 12 ans. Or, la vaccination contre le Covid-19 n'est possible qu'à partir de 12 ans révolus.

L'ARS reconnait une erreur

Les quatre enfants rennais ont indiqué au micro de France Bleu Armorique être nés entre le mois d'octobre et le mois de décembre 2009. Ils auront donc 12 ans dans quelques semaines seulement. Les services de l'Agence régionale de santé de Bretagne reconnaissent que ces injections n'auraient pas dû être réalisées sur ces mineurs. On ignore pour le moment quel maillon de la chaîne a pu commettre cette erreur : le collège privé où sont scolarisés ces enfants ? Le centre de vaccination où ont eu lieu les injections ? Les parents qui n'ont pas pris en compte la mention "12 ans minimum" en remplissant le formulaire d'autorisation remis au collège ?