Des enfants picards atteint d'un cancer à la rencontre des footballeurs de l'équipe de France à Clairefontaine

Dans le cadre du projet « un rêve, deux étoiles », 10 enfants picards atteint d'un cancer ont réalisé un rêve ce lundi : rencontrer Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Clément Lenglet et les stars de l'équipe de France de football.

Amiens, France

L'aboutissement d'un projet de six mois, porté par Emilie Horemans, une lycéenne amiénoise de 17 ans. Ce lundi, 10 enfants soignés au CHU d'Amiens pour un cancer ont rencontré les joueurs de l'équipe de France de football, au centre technique national Fernand-Sastre de Clairefontaine (Yvelines).

Venus en bus d'Amiens, ils étaient accompagnés de leurs parents, d'Emilie Horemans, et de deux membres du service oncologie-pédiatrique du CHU Amiens-Picardie. Âgés de 7 à 17 ans, les enfants ont visité le musée de l'équipe de France, avant d'assister à l'entrainement des "Bleus".

Les enfants du projet "un rêve, deux étoiles" posent à côté d'une réplique grand format du trophée de la Coupe du monde ! © Radio France - Alexandre Lepère

Une journée hors du temps et un surplus de motivation pour combattre la maladie

Postés derrière les barrières, tous ont reçus la visite des 23 joueurs retenus par Didier Deschamps. Au programme : dédicaces, selfies, et suivi de l'entrainement. Une journée hors du temps pour ces enfants, frappé par un cancer, à différents stades d'évolution. Opéré pour une tumeur sur les muscles de la joue et de la mandibule inférieure, le jeune Esteban, 10 ans et demi, en phase de rémission depuis 2 ans, a par exemple rencontré son idole, l'attaquant tricolore Kylian Mbappé.

Chargés de souvenirs et de goodies aux couleurs de l'équipe de France de football, tous les enfants reviennent à Amiens, avec le moral gonflé à bloc, pour triompher du cancer.