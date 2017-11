Des entretiens gratuits en pharmacie pour arrêter de fumer

Plus de soixante-dix pharmacies de Haute-Vienne se mobilisent en proposant des entretiens personnalisés pour arrêter de fumer. Un dispositif unique en France, lancé à l'occasion du Mois Sans Tabac.

C'est une opération unique en France et ça se passe en Haute Vienne à l'occasion du Mois Sans Tabac. Plus de soixante-dix pharmacies réparties dans tout le département se mobilisent pour proposer une série d'entretiens à tous les fumeurs désireux d'arrêter la cigarette. Un dispositif gratuit et sans rendez-vous.

Evaluer et accompagner

Durant tout le mois de novembre, les pharmaciens et pharmaciennes vont donc accompagner les fumeurs. Concrètement, les officines proposent à leurs clients de bénéficier de quatre entretiens personnalisés. Le premier consiste à "évaluer la consommation du fumeur" selon Laurent Durengue, pharmacien à Limoges et président d'AddictLim, le réseau de soin spécialisé en addictologie à l'origine du dispositif. "Ce premier entretien permet au fumeur de prendre conscience de chaque cigarette, poursuit Laurent Durengue, et ainsi on évalue quelles sont les cigarettes les plus difficiles à éviter et celles qui peuvent être évitées." Selon le pharmacien, "cette première rencontre permet à un gros fumeur de diminuer sa consommation d'un tiers".

Les trois autres entretiens sont destinés à soutenir le fumeur dans sa démarche en soulignant les points positifs de la démarche mais aussi en tentant de remédier aux différents écueils rencontrés par le consommateur. Autre point important pour venir compléter ce dispositif : le fumeur se voit remettre dès son premier entretien un kit. Celui-ci est notamment composé d'un disque pour évaluer les économies en cas d'arrêt de la cigarette. On y trouve également un calendrier avec des conseils pratiques et des messages d'encouragement.