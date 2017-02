Des étudiants en chirurgie dentaire occupent la CPAM de Nancy

Les étudiants en chirurgie dentaire se sont fait remarquer ce jeudi 2 février, décidant après trois semaines de grève d'occuper le hall de la CPAM , Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Nancy. 200 jeunes se sont installés pendant une heure avant de rependre le chemin de leur faculté.

Ils étaient 200 ce jeudi matin 2 février, portant leurs blouses de travail, certains des masques, assis, dans le hall de la CPAM, Caisse Primaire d'Assurance Maladie, boulevard Joffre à Nancy. Depuis trois semaines maintenant, les étudiants en chirurgie dentaire à Nancy sont en grève.

Contre les propositions de l'assurance maladie

Le mouvement est national pour protester contre les propositions de l'assurance maladie qui souhaite revaloriser les soins dits courants et plafonner les soins les plus lourds comme les prothèses. Les futurs dentistes disent non à ces propositions, pour eux les prix des prothèses par exemple leur permettent de faire fonctionner leurs cabinets. Ils réclament "une vraie politique de prévention des soins dentaires". Pour ces étudiants, leur avenir est ici en jeu.