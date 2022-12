Des étudiants en dentaire exercent à Valognes depuis septembre grâce à trois nouveaux cabinets dans l'hôpital

Les Manchois en font l'amère expérience au quotidien : il n'y a pas assez de dentistes. Un problème régional, il faudrait 800 dentistes en plus en Normandie pour être dans la moyenne nationale, mais la pénurie est encore plus prononcée dans la Manche. Avec seulement 37,2 praticiens pour 100.000 habitants, la Manche est 96e sur 100 départements français.

Face à ce constat, la région Normandie, les villes de Cherbourg et Valognes et l'agglomération du Cotentin, font front commun pour attirer les professionnels. Ce vendredi 2 décembre, trois cabinets dentaires ont été inaugurés dans l'hôpital Simone Veil de Valognes. Ils permettent à cinq étudiants en dernière année de formation dentaire de venir exercer dans la Manche.

"On est un peu des dentistes avec des filets de sécurité"

Ils sont encore étudiants mais s'occupent de patients. Cinq élèves en 6e année de dentaire sont arrivés en septembre à l'hôpital de Valognes. Organisés en binômes, ils s'occupent de patients, souvent seuls mais supervisés par un dentiste expérimenté à qui ils peuvent poser des questions et qui vérifie leurs soins. "On a notre senior juste à côté," explique Nolwenn Guicquel, venue de la faculté de Rennes, "on peut l'interroger sur des diagnostiques, si on a un souci sur un geste." Un fonctionnement rassurant, "on est un peu des dentistes avec des filets de sécurité," résume Nolwenn.

Les étudiants partagent leur semaine entre l'hôpital de Valognes, celui de Cherbourg où deux fauteuils dentaires existants viennent également d'être réorganisés, et un cabinet libéral. Une formation pratique et complète, différente de la faculté se réjouit Rami Boulfoul, lui aussi venu de Rennes : "On apprend beaucoup plus de choses, plus rapidement parce qu'on a un débit de patiente plus élevé, et on prend beaucoup plus confiance aussi parce qu'on est plus autonome."

Des dentistes formés dans le Cotentin, avec l'espoir qu'ils y restent

"Si on manque de dentistes, c'est parce qu'on n'avait pas de faculté en Normandie," explique Hervé Morin, le président de la région, et une des étapes, c'était l'installation de ces nouveaux fauteuils dentaires qui permettent d'accueillir des étudiants en formation en dehors des hôpitaux universitaires. L'expérience a déjà été réussie à Évreux, elle est maintenant en marche à Valognes et devrait prochainement être développée à Alençon. "En général, là où on fait son stage, on s'installe," espère Hervé Morin.

En parallèle**, deux facultés dentaires viennent d'ouvrir à Caen et Rouen**. Les premières promotions ont fait leur rentrée en septembre. Les élus espèrent qu'avec cette nouvelle attractivité, la pénurie de dentistes se résorbe dans les prochaines années.