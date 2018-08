Marseille, France

Après avoir constaté l'invasion par des punaises de lit de leur cité universitaire de Luminy, des services d'urgence de la Timone et du quartier de la Belle de mai à Marseille, des étudiants en biologie de l'université d'Aix-Marseille ont inventé un piège pour éradiquer l'insecte. Leur projet s'appelle "Breaking Bugs" -un clin d’œil à la série américaine très populaire "Breaking Bad"- et rassemble une vingtaine d'étudiants.

Une bactérie pour attirer la punaise de lit et un champignon pour l'éradiquer

Le piège ressemblera à "une sorte de piège à fourmis", détaille Hakim, membre de Breaking Bugs. Laurianne fait partie de l'équipe de recherche, elle explique son fonctionnement : "En fait on a un piège avec une première bactérie qui va sécréter des phéromones pour attirer les punaises de lit vers ce piège et à l'intérieur, on a un champignon qu'on a génétiquement modifié qui va traverser la carapace de la punaise pour l'infecter. Et ensuite, quand cette punaise va ressortir, elle va infecter à son tour les autres punaises de lit dans le nid pour les tuer."

L'invention sera présentée à un concours de biologie à Boston, aux Etats-Unis

Les étudiants ont développé ce piège fatale pour les punaises de lit dans le cadre d'un concours de biologie synthétique, l'IGEM, l’International Genetically Engineered Machine competition. Cette compétition prendra fin à Boston, aux Etats-Unis, au mois d'octobre 2018. Pour financer leur voyage et leur projet, les étudiants ont lancé un crowdfunding, un financement participatif.

Pour l'instant, les étudiants n'ont pas pour ambition de commercialiser leur piège, mais leur invention pourrait permettre une avancée dans la guerre contre les punaises de lit.