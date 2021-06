Des étudiants vont pallier dès septembre le manque de dentistes dans le Cotentin

Vous le saviez sans doute déjà mais au cas où : la Manche est sous-dotée en dentistes. Nous sommes le 96e département sur 100 en nombre de praticiens par habitant avec un chiffre de 37 pour 100 000 habitants ! Il faut parfois jusqu'à un an d'attente...quand un dentiste accepte de vous prendre comme nouveau patient ce qui est loin d'être gagné. Alors comme elle l'a fait avec les gynécologues dernièrement, l'agglo du Cotentin et la Région ont décidé de s'attaquer au problème et viennent de signer un partenariat avec la faculté dentaire de Rennes pour faire venir des dentistes en formation dans le Cotentin.

50 % des étudiants qui finissent leurs études sur un territoire y restent

Il n'y a pas de faculté dentaire en Normandie. La plus proche c'est Rennes et comme les étudiants ne franchissent pas suffisamment le Couesnon, les manchois faute de dentistes renoncent aux soins ou saturent les urgences des hôpitaux. Et c'est regardant ce qui marche chez nos voisins d'Evreux et du Havre que la région et l'agglo du Cotentin ont décidé d'offrir aux étudiants la possibilité de se former chez nous pour leurs deux dernières année : la 5e et la 6e. Des années où ils sont déjà opérationnels et où ils font des stages. Et c'est là que cela devient intéressant car il est prouvé qu'à plus de 50 % un étudiant qui finit ses études quelque part y reste par amour du territoire ou par amour tout court. L'idée c'est donc de les séduire au berceau et de faire en gros du Cotentin une antenne de la faculté dentaire de Rennes. 3 étudiants arriveront dès cette année en septembre à Valognes, 2 autres en 2022 puis 3 à Cherbourg en 2023 ce qui fera 8 au total.

Partenariat : fac dentaire de Rennes + fac de médecine de Caen + CHPC + Agglo + Région.

Montant de l'investissement : 700 000 euros co-financé à 50/50 par la Région et l'Agglo.

_Pour faire venir des gynécos l'Agglo et la Région ont aussi signé dernièrement un partenariat avec la faculté de médecine de Caen pour des étudiants en fin d'études. _