Des facteurs volontaires mobilisés pour détecter la perte d'autonomie chez les seniors

Un partenariat inédit entre La Poste et le CHU de Toulouse va voir le jour. Des facteurs volontaires formés par le Gérontopôle auront pour mission de détecter les fragilités des seniors et d'améliorer leur autonomie.

"Les facteurs de demain peuvent devenir des relais essentiels pour prévenir la perte d'autonomie de nos seniors". Après une expérimentation concluante depuis octobre 2020, le Groupe la Poste, aux côtés du Gérontopôle du CHU de Toulouse lancent au 1er mars le programme ICOPE (soins intégrés pour les personnes âgées). Il vise à dépister, au plus tôt, les fragilités des seniors pour améliorer leur autonomie. Une initiative de l'Organisation mondiale de la santé, en lien avec l'Agence régionale de santé.

Utiliser la proximité et la confiance des facteurs

Philippe Wahl, Président-Directeur Général du Groupe La Poste sait que ce lien étroit entre le facteur et les seniors contribuera à sa réussite. "Grâce aux outils fournis par le Gérontopôle du CHU de Toulouse et son directeur Brunos Vellas, nous allons aider ces seniors de plus de 70 ans à _maintenir leur autonomie et un vieillissement de qualité sur le long terme_. C'est un contact en plus pour des personnes âgées précaires, isolées et pas forcément à l'aise avec le numérique. On veut à tout prix anticiper la dépendance", affirme Philippe Wahl.

Première expérience très concluante

Cinq facteurs et factrices sont depuis début octobre sur le terrain pour la première phase du projet. Après une formation par les professionnels de santé du CHU de Toulouse, ces cinq volontaires ont pu interroger 500 seniors. Les questions tournent sur la santé, l'autonomie, le bien-être et le bon fonctionnement des sens. Résultat, dans 90% des cas, le senior a été aidé par une infirmière pour l'aiguiller sur ses difficultés. Un chiffre qui valide cette perte d'autonomie parfois non-décelée chez certains seniors.

Marc Penaud, le Directeur Général du CHU de Toulouse est très optimiste sur le déploiement de ce programme de soins intégrés pour les personnes âgées : "Il va nous aider à détecter la perte d'autonomie en amont va nous faire gagner du temps. Facteurs et factrices ont cette connaissance du territoire et cette proximité avec les seniors qui ne peut que nous faciliter la vie. _Les premiers retours sont encourageants_".

Les réserves du syndicat CGT Poste

Karim Azaroual, secrétaire général de la CGT Poste émet quelques réserves sur le lancement de cette opération : "On va nous demander un dépassement de fonction. C'est encore sur la base du volontariat mais je trouve que le domaine médical est trop précis pour que nous, facteurs et factrices, nous y immiscions. _La distribution du courrier est en déclin depuis des années, alors on cherche à combler cette baisse_".