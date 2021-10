Des fermetures de services d'Urgences à prévoir dans les prochains mois

En septembre et octobre trois services d'urgences dans la région Havraise ont dû fermer par manque de personnel. Une situation amener à se reproduire car selon les professionnels de santé, le système est à bout de souffle.

Il y a de plus en plus de fermetures ponctuelles de services d'Urgences en France par manque de personnel

Notre système de santé est à bout de souffle. C'est en substance ce que disent les professionnels de santé. Après les maternités cet été qui ont dû fermer par manque de personnel, en Seine-Maritime en septembre et octobre, trois services d'urgences dans la région Havraise (CHI Caux Vallée de Seine à Lillebonne, HPE Hopital privé de l'Estuaire et Clinique des Ormeaux) ont dû fermer temporairement pour la même raison. Dans ces cas là, le report de patients se fait sur l'hôpital Monod. Clairement, les perturbations devraient continuer dans les prochains mois.

Pour la première fois dans la nuit du 5 octobre, le CHI (Centre Hospitalier Intercommunal) Caux Vallée de Seine à Lillebonne a dû fermer ses urgences. Dominique Metot, le président du CHI, établissement public, dénonce la tarification pour payer les médecins remplaçants :

Aujourd'hui les médecins urgentistes remplaçants sont payés 1170,04 € brut pour 24H de garde"

Il faut ajouter à ce montant la commission des entreprises intérimaires, les charges sociales et les frais de déplacement explique Dominique Metot "car certains médecins urgentistes viennent de l'autre bout de la France". Dominique Metot les appellent les "médecins mercenaires". Il faut dire que le traditionnel système de remplacement libéral n'attire plus.

Même problématique à l'Hôpital Privé de l'Estuaire (HPE) au Havre qui a dû fermer, aussi pour la première fois ses urgences le 12 septembre. En moyenne, 700 personnes les fréquentent en une semaine précise le directeur Stephan Valès : "il faudrait que j'ai 11 médecins pour fonctionner de manière optimale, aujourd'hui j'en ai 8,5 et un départ en retraite prévu fin février 2022."

Selon lui, le système actuel est dans une grande instabilité : "Le système actuel pousse beaucoup de médecins à quitter les postes dans le public ou le privé pour aller faire des vacations dans les établissements les plus offrants."

Pour Dominique Metot, par ailleurs conseiller départemental, il faut obliger des médecins à s'installer dans les zones déficitaires : "Le gouvernement depuis un très grand nombre d'année n'a pas pris ses responsabilités en obligeant les médecins à s'installer dans les zones déficitaires. Aujourd'hui, on a des gens qui voyagent dans toute la France et on se demande si leur objectif est de soigner les gens ou de se faire payer en dépassant le cadre réglementaire."

En attendant, il prévient, les fermetures vont continuer : " malheureusement le SMUR risque de na pas pouvoir fonctionner de manière régulièrement dans les semaines à venir. On essaye de maintenir les Urgences coûte que coûte." De son côté le directeur de l'HPE espère tenir sans fermeture de ses Urgences, au moins jusqu'à la fin de l'année.