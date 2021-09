Hôpital de Denain : la CGT dénonce des non renouvellements de contrats injustifiés pour les CDD

Agent des services hospitaliers depuis 2 ans et demi, à l'hôpital de Denain, Catherine 56 ans devait être titularisée cet été, elle pensait donc finir sa carrière dans l'établissement. Mais en mars elle se casse le genou en promenant son chien, résultat, elle doit être opérée d'urgence, se retrouve 3 mois en fauteuil roulant, et elle est toujours en convalescence. Quand elle reçoit en août sa lettre recommandée pour lui signifier le non renouvellement, elle ne comprend pas

C'est dur, très dur...Je vais repostuler quand même, car je n'ai pas fait d'erreur, je veux prouver que j'étais un bon élément, mes cadres me disaient que j'étais un bon élément donc je comprends pas, c'est aberrant

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Un secrétaire médical en contrat depuis un an témoigne aussi de son contrat non renouvelé après une fracture du poignet et 2 mois d'arrêt. Dans un autre service c'est une aide soignante qui a contracté la Covid. Ailleurs c'est une autre ASH à qui on promet un CDI depuis 3 ans et qui n'a pas été reconduite après avoir signé une pétition. Même sort pour une autre contractuelle qui a fait grève une heure selon Cadia Sericola la secrétaire de la CGT dans l'établissement, "la politique du bâton" dénonce un autre syndicaliste.

La CGT qui rappelle que l’hôpital a déjà été condamné en juin par le tribunal administratif de Lille pour assignation abusive un jour de grève de 7 agents.

Plus de "besoin justifiant le recrutement de ce contrat" selon la direction

Dans un communiqué la direction explique que les CDD sont recrutés "pour faire face à l’absentéisme du personnel pérenne (en vue de remplacement d’agents dans l’établissement) et répondre à l’augmentation d’activité de service (...) la disparition du besoin justifiant le recrutement de ce contrat (ex : retour de l’agent remplacé) amène l’établissement à ne pas renouveler certains contrats"

Direction qui assure que depuis 2017, 60 postes pérennes ont été créés.

Une direction qui s'est aussi engagée à ce que les CDI aient la même progression salariale que les titulaires en attendant leur titularisation assure Anne-Lise Dufour, la maire de Denain qui avait été sollicitée sur le sujet par la CGT en tant que présidente du conseil de surveillance de l'établissement. L'élue doit recevoir une délégation le premier octobre prochain.