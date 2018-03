21000 Dijon, France

Entre le match de foot à Daix et une soirée stand-up au restaurant "Le Crusoë". Ce samedi ce sont plus de 4.000 euros qui ont été recueillis en faveur de l'association Dijonnaise "Coup d'pouce". Cette association oeuvre en faveur des enfants atteints d'un cancer et hospitalisés au CHU de Dijon.

Les "rouges" contre les "noirs", un match pour la bonne cause © Radio France - Thomas Nougaillon

Le match de gala de ce samedi à Daix Copier

Dans l'après-midi, d'anciens footballers pros du DFCO et d'autres clubs se sont réunis sous le maillot de l'association "Gants du Coeur" pour défier l'équipe des "Artistes - Sportifs de Coeur" une équipe composée -notamment- de comédiens du Jamel Comedy Club. Résultat: 12 à 5 pour les anciens footballers. Mais l'essentiel n'était évidemment pas là. Jean-Daniel Padovani, président-fondateur de "Gants du Coeur" et ex-gardien du DFCO. "On est très contents, il y a du soleil, il y a du monde, je suis très fier d'avoir créé cette asso il y a trois ans. Tout cela c'est pour les enfants. Quand on peut aider, il faut le faire".

Jean-Daniel Padovani (à droite avec le numéro 2) en grande discussion avec Baptiste Reynet, gardien de but et parrain de l'association "Gants du Coeur" à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Jean-Daniel Padovani Copier

"Coup d'pouce" une association très chère au coeur du DFCO comme le rappelle Anthony Buenocore, speaker officiel du club. "Le DFCO est partenaire de cette association depuis de nombreuses années. Avec l'asso "Autour des Williams" son nom figure d'ailleurs sur la manche du maillot officiel du club".

Olivier Thunot, président de "Coup d'Pouce" aux côtés d'Aurore, une ancienne enfant malade © Radio France - Thomas Nougaillon

Anthony Buenocore Copier

Parmi les anciennes gloires présentent à ce match de gala, Luc Sonor, grande gloire du foot Français, champion de France avec Monaco notamment © Radio France - Thomas Nougaillon

Cette grande journée n'aurait pas pu avoir lieu sans l'énorme coup de main des bénévoles du FC Daix. Organiser cette journée leur a demandé 3 mois de travail! Olivier Bonino coach de l'équipe première est la cheville ouvrière de ce gala de charité. "C'est un match de solidarité, c'est un match autour des enfants, c'est un match qui nous permet d'oeuvrer pour la bonne cause c'est à dire d'oeuvrer en faveur des enfants touchés par la maladie, c'est très important de pouvoir les aider! Ici à Daix nous avons des bénévoles qui sont vraiment dédiés au club et on espère pouvoir débloquer une belle somme pour l'association Coup d'pouce" explique l'éducateur.

Olivier Bonino Copier

Présent lui aussi, Éric Carrière, il s'est prêté au jeu des "selfies" en compagnie des enfants © Radio France - Thomas Nougaillon

Entre le match et la soirée stand-up au Crusoë, au total un peu plus de 4.000 euros ont donc été récoltés, l'argent va servir à financer des activités pour les enfants hospitalisés ou encore acheter des ordinateurs et du mobilier. Bref aider les enfants à mieux vivre leur hospitalisation et à supporter leurs traitements.

Un match de gala en faveur des enfants malades Copier

Éric Carrière qui sera l'invité des "petits déjeuners" de France Bleu Bourgogne ce lundi 26 mars vous l'entendrez de 7 heures à 9 heures. En sa compagnie nous reviendrons sur cette opération de charité et sur bien d'autres sujets encore.