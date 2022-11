VIDÉO - Des formations gratuites aux premiers secours en novembre dans les deux Charentes

Comment réagir face à une personne en arrêt cardiaque ? Seuls 34 % des Français connaissent les gestes de premiers secours. Contre 80 % en Allemagne, en Autriche, en Norvège ou encore au Danemark. Alors les pompiers des deux Charentes se mobilisent et organisent des dizaines de sessions de formation durant tout le mois de novembre. Rien qu’en Charente-Maritime, ils espèrent former 500 volontaires. Les premières sessions ont débuté le week-end du 12 et 13 novembre. D’autres sessions ont lieu dès le 18 novembre, à Cognac, Angoulême, Jonzac, Montendre, La Rochelle, etc.

Deux heures de formation pour apprendre à sauver une vie, c'est évidemment trop court. Alors Marc Peltriaux, sapeur pompier professionnel à La Rochelle, va droit au but : Quelles sont les informations à donner aux secours ? Comment réaliser un dégagement d'urgence ? Stopper une hémorragie externe ? Installer une victime en position d’attente ? Contrôler la conscience et la ventilation ? Ou encore réaliser une réanimation cardio-pulmonaire ? Le programme est dense.

Conduite à tenir la PLS : position Latérale de Sécurité

La formation reste pourtant sommaire. Le massage cardiaque aux enfants n'a pas le temps d'être abordé. Mais elle a motivé certains volontaires à revenir s'inscrire au PSC1, formation cette fois-ci de 7 heures. L’objectif est aussi de dédramatiser la situation. "Ce sont eux les premiers maillons de la chaîne de secours. Sans leur implication, le samu ne pourra pas faire de miracle”, détaille Marc Peltriaux, qui ajoute que chaque minute durant laquelle la victime n'est pas massée, équivaut à 10 % de chances de survie en moins.