Des fromages de chèvre au lait cru retirés du marché en Vaucluse et dans la Drôme

Avignon, France

Les fromages de chèvre de la ferme du Verdoulet à Mandragon ont été retirés du marché lundi 2 septembre. Ces produits à base de lait cru, commercialisés en Vaucluse et dans la Drôme, contiennent des traces de salmonelles. Ces bactéries sont à l'origine de troubles gastro-intestinaux, types crampes d'estomac, diarrhée, elles peuvent aussi causer de la fièvre. Parmi ces fromages des buchettes, picodons, pavés, fumades, pyramides, bouchons, moulés frais, verdoulets, dragonnets, tomettes et faisselles. Ce sont les lots commercialisés entre le 1er juillet et le 31 août qui sont concernés.

Tout est parti à la poubelle

Les revendeurs ont été contraints de jeter tous les fromages provenant de cette ferme mais certains ont été vendus avant la mesure de retrait, comme au Jardin de Laura, épicerie avignonnaise gérée par Pascal : _"_J'en ai déjà vendu mais je n'ai pas eu de retour. Sinon tout est parti à la poubelle." Le gérant relativise : "Cela fait six ans que je travaille avec eux et c'est la première fois que ça arrive."

Madeleine, une cliente avignonnaise consomme très peu de lait pasteurisé, "Moi je n'ai jamais eu de problème avec le lait cru. Il a une qualité gustative qu'on ne retrouve pas dans les produits à base de lait pasteurisé." Un peu plus loin, Armand et Yvonne acquiescent. "On est informés, il y a des lots qui doivent être retirés mais c'est tout en fait. Ce n'est pas parce qu'il y a parfois des soucis avec le lait cru qu'on en mange plus."

Pour les clients qui auraient acheté des fromages issus de la ferme du Verdoulet entre le 1er juillet et le 31 août 2019, les autorités sanitaires leur recommandent de ne pas les consommer. Ils peuvent aussi les rapporter et se faire rembourser. Toute personne victime de crampes d'estomac après avoir mangé ces fromages de chèvre à base de lait cru est invitée à consulter un médecin.

Liste des points de vente