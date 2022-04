Des fromages de la marque Graindorge, appartenant à Lactalis, potentiellement contaminés à la listéria

Une campagne nationale de rappel de six fromages de la marque Graindorge, appartenant au groupe mayennais Lactalis, a été lancée ce mardi. Ces produits, commercialisés par la grande distribution, pourraient contenir la bactérie responsable de la listériose.

Après les pizzas Buitoni et les chocolats Kinder, ce sont des fromages qui sont potentiellement infectés par une bactérie dangereuse pour la santé. Ce mardi soir, nos confrères de l'Agence France Presse indiquent que le site gouvernemental Rappel Conso vient de lancer une campagne nationale de rappel de six fromages de la marque Graindorge, spécialisée dans l'achat et la transformation de lait crus, appartenant depuis 2016 au leader mondial des produits laitiers, le groupe Lactalis, basé en Mayenne.

à lire aussi Des chocolats Kinder rappelés pour suspicion de salmonelles à l'approche de Pâques, 15 cas suspects en France

Les fromages concernés ont été commercialisés partout en France depuis la mi-mars dans les supermarchés Auchan, Leclerc, Casino, Carrefour, Intermarché, Cora, Système U, Franprix, Schiever et les épiceries "Nous Anti Gaspi". Les consommateurs, qui en ont acheté, sont invités à les jeter à la poubelle ou bien à les ramener en magasin.

Les fromages rappelés sont susceptibles de contenir des Listeria monocytogenes, bactéries responsable de la listériose. Il s'agit d'une maladie rare mais grave dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à 8 semaines. Elle peut avoir des conséquences très sérieuses chez la femme enceinte et le nouveau-né, ainsi que chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli (personnes immunodéprimées et personnes âgées).

Les personnes qui auraient consommé ces fromages et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, doivent rapidement consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.