Des gîtes d'Ardèche à la disposition des soignants

De nombreux adhérents des gîtes de France en Ardèche ont répondu présent. 70 propriétaires se sont inscrits pour mettre à disposition leur gîte gratuitement.

Une sécurité pour les soignants

Françoise Azéma est infirmière libérale à Vesseaux. Elle a créé un groupe "What's App" pour faire remonter les besoins de ses consoeurs et confrères. C'est sur ce groupe que vous pouvez indiquer que vous avez besoin d'un hébergement. Votre demande sera transmise aux gîtes de France Ardèche.

Les demandes pour l'instant ne sont pas très nombreuses. Mais quelques infirmières ont déjà sollicité et obtenu un logement. Il s'agit de ne pas rentrer chez elle et d'éventuellement contaminer leur famille. D'autres utilisent le système comme un "sas de décontamination". Elles s'y douchent, s'y changent avant de retrouver leur domicile et leur famille

Contact

Si vous êtes soignants et que vous êtes intéressés, vous pouvez envoyer un SMS au 06 76 57 39 64 en précisant votre demande.