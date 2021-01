Des gorilles infectés par le Covid en Californie : le zoo de Beauval ni surpris, ni inquiet

Un zoo californien a placé en quarantaine plusieurs de ses gorilles, testés positifs au Covid. Cette découverte n'inquiète pas le zoo de Beauval qui a depuis longtemps pris des mesures pour prévenir toute transmission de maladies entre ces animaux et les soigneurs.

Parmi les gorilles du zoo de San Diego, plusieurs ont été testés positifs et placés en quarantaine

La nouvelle est venue de San Diego, en Californie : un premier cas de transmission du coronavirus entre l'homme et un grand singe. En l'occurrence, au moins deux gorilles du zoo de cette ville californienne ont été placés en quarantaine après avoir été testés positifs au Covid. C'est en les voyant tousser que les soigneurs ont eu l'idée de faire analyser leurs déjections fécales. Le zoo suppose que la contamination vient d'un employé asymptomatique.

Masques et gants pour éviter la grippe et la gastro-entérite

Cette découverte n'est pas une surprise pour Baptiste Mulot, chef vétérinaire du zooparc de Beauval, situé à St-Aignan dans le Loir-et-Cher. L'homme et les grands singes ont en commun une bonne partie de leur patrimoine génétique. "Ça ne nous inquiète pas du tout, explique-t-il, on n'a pas attendu le Covid pour mettre en place toute une série de mesures d'hygiène. Nos soigneurs, quand ils travaillent avec les gorilles, les orangs-outans, les chimpanzés, les gorilles, portent en permanence gants et masque". D'autres maladies comme la grippe saisonnière ou la gastro-entérite sont transmissibles d'une espèce à l'autre. En ces temps de pandémie, l'attention portée à la santé de ces grands singes est la même qu'avant insiste Baptiste Mulot.