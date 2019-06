Des grévistes de l'hôpital de Chinon font signer une pétition de soutien sur le marché pour demander plus de moyens

Indre-et-Loire, France

La ministre de la santé promet une stratégie d'ensemble pour refonder le secteur des urgences. Agnès Buzyn l'a annoncé Jeudi 6 juin alors qu'une manifestation réunissait environ 200 professionnels, à Paris et alors que, dans 80 hôpitaux, à Paris et en Province, des agents travaillent en portant des badges "en grève", pour réclamer plus de moyens.

Aux urgences de l'hôpital de Chinon, par exemple, après un premier mouvement qui avait duré plusieurs mois, l'an dernier, la grève a repris depuis 15 jours : pour le deuxième jeudi de suite, des agents des urgences sont allés faire signer une pétition de soutien sur le marché. Au milieu des étals, ils sont une petite dizaine en blouse blanche, et chaque fois qu'ils présentent leur pétition, l'accueil est très positif : "Je signe une fois, dix fois, 30 fois, si vous voulez" dit la première femme à qui les membres du personnel hospitalier présente leur pétition. Une retraitée ajoute : "J'ai été aide-soignante pendant 35 ans et je pense qu'à mon époque, c'était un peu mieux que maintenant. Il n'y a plus suffisamment de personnel et ce sont les patients qui en subissent les conséquences. On vous oublie dans un coin et puis débrouillez-vous".

Sur les blouses blanches, un autocollant signale que le soignant est gréviste © Radio France - ©Boris Compain

Les urgences de Chinon ont reçu plus de 16 600 personnes en 2017. La fréquentation augmente tous les ans, et l'attente est souvent comprise entre 3 et 5 heures. Chantal est aide-soignante depuis 10 ans à l'hôpital de Chinon et elle estime que les conditions d'accueil actuelles créent de la tension avec les patients : "On monte en pression, les patients aussi, on essaye de calmer le jeu, de leur dire que leur tour arrivera mais parfois les gens ne comprennent pas. Forcément, ils ne sont pas bien, ils sont énervés donc je comprends. Une petite plaie, ce n'est pas une urgence vitale, mais ils ont besoin qu'on les soigne".

La direction de l'hôpital de Chinon a récemment annoncé la création d'un poste d'infirmier supplémentaire à 40%, mais ça ne suffira pas, selon Force Ouvrière. Fabien est infirmier aux urgences. Le service est assuré par trois infirmiers, mais selon Fabien, il faudrait que les trois soient en permanence aux urgences, au lieu d'être mobilisés pour des missions annexes : "A chaque fois qu'il y a un départ du SMUR, l'un d'entre nous y va. On a aussi une mission de bloc opératoire pour les césariennes, ce qui enlève aussi un infirmier des urgences. Du coup, _on se retrouve bien souvent à un ou deux infirmiers pour tout le service, sachant qu'il y a minimum 20 patients à gérer en permanence_, sans compter ceux à surveiller en salle d'attente ou dans les couloirs. Ca devient impossible".

Déjà plus de 600 signatures pour la pétition demandant plus de moyens pour l'hôpital de Chinon

La pétition pour obtenir plus de moyens pour les urgences de Chinon a déjà été signée plus de 600 fois, dans la rue, et sur Internet. Une délégation du personnel reviendra sur le marché, jeudi prochain, pour continuer à recueillir des signatures.