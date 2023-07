Dordogne : habitants et élus manifestent pour la réouverture de l'accueil des urgences la nuit

Ils portent une grosse banderole avec écrit "accès aux soins partout, pour toutes et tous". A l'appel d'un collectif, une centaine de personnes se sont rassemblées ce mardi après-midi devant le Palais de justice de Périgueux pour défendre l'hôpital, l'accès aux soins et dénoncer le manque de médecins et la régulation des urgences la nuit.

Depuis deux mois, les accueils de tous les services d'urgences du département sont fermés toutes les nuits, il faut systématiquement appeler le 15, et le ministre de la Santé lui-même, a reconnu que la Dordogne est un "point chaud" .

Habitants, associations, syndicats et politiques veulent alerter sur la situation des services de santé dans le département. Ils veulent des garanties pour le maintien des maternités, le retour à un accueil physique la nuit dans les hôpitaux et de meilleures conditions de travail pour les soignants.

Les manifestants ont marché dans la ville. © Radio France - Emmanuel Claverie