EN IMAGES - Coronavirus : des heures d'attente pour bénéficier d'un test PCR au Covid-19

C'est devenu l'attraction de l'été : les dépistages gratuits du Covid-19 proposés par l'Agence régionale de santé (ARS) sur les lieux de vacances débordent de candidats chaque jour. Ce lundi 17 août à Bayonne, 280 personnes ont été testées de 8h30 à 11h30 le matin, mais les personnels ont dû refuser plusieurs dizaines de patients. Les premiers arrivent plus d'une heure avant l'heure annoncée sur les affichettes. Ils assistent au montage de la grande tente en plastique blanc, au déballage de tout le matériel et attendent que médecins et infirmières enfilent les tenues stériles.

Alban se présente "parce que j'ai des symptômes de Covid-19, mon médecin m'a prescrit un test", et il est accompagné d'autres membres de sa famille, tant qu'à faire. Perrine, elle, a un avion à prendre. Elle réside à St Martin dans les Caraïbes, et sans test récent, impossible pour elle de rentrer à la maison: "J'ai pas voulu me renseigner pour ne pas avoir peur, mais j'imagine qu'on va me rentrer un bâtonnet dans le nez et que ça va faire un petit peu mal", dit-elle en fronçant le nez.

Jérémy: "je passe le test par sécurité pour mes proches, pour être sûr de ne pas les contaminer" Copier

Une manipulation simple

A chaque volontaire, les médecins se veulent rassurants : "N'ayez pas peur, ça ne fait pas mal". Ils répètent les consignes sans se lasser : "Respirez par la bouche". Les tests PCR choisis par l'ARS demandent un prélèvement dans chaque narine et, après avoir attendu une heure ou deux, la manipulation dure deux minutes à peine. Chacun connait le résultat par un SMS envoyé sur son portable, c'est un code d'accès qui permet d'accéder à une plateforme où les résultats s'affichent.

Les personnels doivent travailler avec une tenue stérile © Radio France - Bixente Vrignon

"C'est juste un coton-tige!" Copier

L'offre sera étendue

Au Pays Basque, l'ARS sera présente toute la semaine jusqu'au 21 août sur la plage de St Jean-de-Luz mais elle s'organise pour étendre son offre devant l'affluence. Le Pays Basque intérieur, par exemple, n'a pas encore bénéficié de dépistages gratuits dans la plupart des zones. Quant aux laboratoires privés, il y a parfois des délais de plus d'une semaine avant d'obtenir un rendez-vous pour un test Covid.

Toutes les personnes testées terminent le prélèvement avec quelques larmes © Radio France - Bixente Vrignon

Pasatzen diren guziak, negarrez bukatzen dute

Covid froga pasatzeko, seguritate sozialako zenbakiarekin eta nortasun agiriarekin aski da. Osasun Agentziaren detekzio zentroetan, dena urririk dago. Mediku eta erizainek, antzuturiko arropa bat soinean emaiten dute froga egiteko, eta aitortzen dutenez: "ez du minik egiten bainan oso desagradablea da". Idoia Negrete, Agentziako medikuak dioenez "mementu bat da bakarrik, denak uzten ditugu negarrez bainan ez da batere gure intentzioa".