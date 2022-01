Des heures d'attente sur le parking des urgences : les pompiers du Bas-Rhin se mobilisent devant le NHC

Ils foncent sur les routes pour secourir des personnes en situation d'urgence, mais attendent parfois des heures sur le parking du Nouvel hôpital civil (NHC). Les pompiers du Bas-Rhin ont manifesté leur ras-le-bol devant les urgences de l'hôpital strasbourgeois. Ils étaient une centaine vendredi 28 janvier à l'appel du syndicat Force ouvrière (FO), à dénoncer cette mauvaise gestion.

Un double problème éthique et logistique

L'attente devant les urgences, Simon l'a souvent expérimentée en trois ans chez les pompiers du Bas-Rhin. "Ca va de un quart d'heure à ... plus l'infini". Elle contraste avec le degré d'urgence des interventions. "On fait partir un engin de secours en moins de deux minutes, pour qu'il soit dans les dix minutes sur le lieu d'intervention. On met les gyrophares, on demande aux automobilistes de se pousser... pour au final attendre une, deux, trois heures sur le parking des urgences. Ce n'est pas cohérent.

Des pompiers venus d'autre service sont venus en soutien de leurs collègues © Radio France - Jules Hauss

Cet engorgement dure depuis plusieurs années selon Cédric Hatzenberger, secrétaire général FO des pompiers du Bas-Rhin. "La situation est devenue insupportable. On arrive parfois jusqu'à dix ambulances qui attendent sur le parking. Ce sont des véhicules qu'on ne peut pas utiliser sur d'autres interventions. Et puis il faut gérer le patient, parfois sous oxygène..."

Une minute de silence commune

La raison de cette attente, c'est la saturation du service des urgences du NHC. Mais cette attente sur le parking des urgences est assez spécifique à l'hôpital strasbourgeois. Le problème ne se pose pas vraiment ou peu dans les hôpitaux ailleurs France, malgré les mêmes problématiques de manque de personnel.

Selon Christian Prud'homme, infirmier et secrétaire général de FO, "il y a certainement des progrès à faire en terme de gestion de flux, mais s'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Il faut plus de moyens et de personnel". Les pompiers se sont donc mobilisés au côté du personnel de l'hôpital des HUS, lors de la minute de silence hebdomadaire destinée à dénoncer les conditions de travail à l'hôpital.

Une réunion avec la direction des pompiers, de l'hôpital, la préfecture et l'agence régionale de santé s'est tenue cette semaine. Les pompiers mobilisés sur place demandent un changement, d'urgence.