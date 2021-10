Des personnels soignants tentent d'attraper la Covid-19 pour éviter de se faire vacciner

Il y a ceux qui se font vacciner pour ne pas attraper la Covid-19, d'autres veulent au contraire contracter le virus pour pouvoir travailler. C'est une réalité dans l'ouest héraultais. Cette pratique, risquée, serait répandue bien au-delà de l'Hérault confient des professionnels.

Depuis le 15 septembre, le personnel soignant ne peut plus exercer s'il n'est pas vacciné. Les tests ne sont plus valables. Certains employés sont suspendus. D'autres ont réussi à poser des congés. D'autres ont reçu un refus et évoquent des pressions. Alors pour éviter de se retrouver sans ressource à la fin du mois et payer ses factures, les plus déterminés tentent de biaiser pour s'en sortir : faux pass-sanitaire, arrêt maladie...

Isabelle (nom d'emprunt) est en arrêt de travail, faute d'avoir pu attraper la Covid-19. Cette Biterroise a pourtant tenté à plusieurs reprises avec le soutien de son chef d'établissement (comme elle l'explique à France Bleu Hérault) ''Je me suis enfermée avec des malades".

''Même ma directrice m'a dit, j'ai un lieu, si je t'y fais travailler, tu pourras l'attraper." "Être en relation et s'exposer avec des malades n'est pas bien compliqué pour un personnel de santé."

Malgré ses tentatives, Isabelle n'y est donc pas parvenu. Cette infirmière est opposée à la vaccination. Pas rassurée par le produit et anxieuse, elle est aujourd'hui en arrêt de travail. Mais l'échéance de son arrêt approche.

"Je ne sais pas comment je vais faire ensuite. Le pass-sanitaire est reporté jusqu'à l'été prochain. Mon médecin ne pourra pas prolonger mon arrêt jusque-là. Mais il est hors de question que je me fasse injecter le vaccin. Je ferai autre chose, même si cela ne me convient pas".

"Je suis soutenue par mes collègues de service et ma direction qui font tout pour que je revienne. J'ai beaucoup de chance. Ce n'est pas le cas partout. Je n'ai jamais eu de pression. Bien au contraire."

Isabelle n'est pas la seule à avoir tenté d'attraper le virus. "J'en connais plusieurs qui exercent" dit-elle.

Isabelle a tout tenté pour attraper la Covid Copier

D'après nos informations, d'autres personnels soignants exerceraient même dans le Biterrois avec de faux pass-sanitaires. Au cours de notre enquête, les langues se délient. "Il faut que cela se sache, car nous sommes nombreux à être hostiles à ce vaccin'' dixit Estelle. D'ailleurs certains soignants avouent avoir saisi un avocat pour dénoncer cette suspension de leur contrat de travail.

"Les offres de faux-pass sanitaire sont facilement trouvables sur les réseaux sociaux ou sur Internet."

Des personnels soignants que nous avons pu joindre ont dans leur entourage proche ou professionnel, des professionnels ayant obtenu le précieux sésame, sans avoir été piqués. "Oui il en a qui achète de faux passe sanitaire. En soi, ce n'est pas compliqué"- Magalie

"La fausse vaccination chez les soignants, cela existe dans le Biterrois."

Muriel n'est pas vaccinée. Proche de la retraite, elle a refusé d'attraper la maladie. Pour éviter tout risque de représailles, sa voix et son prénom ont été modifiés.

Muriel, aide soignante Copier

"C'est trop dangereux. Je ne prendrai pas ce risque à mon âge d'attraper le virus. Mais oui c'est une pratique courante. J'en connais qui ont réussi. J'en connais d'autres qui ont biaisé, qui ont négocié pour ne pas avoir l'injection. Mais vous savez, ces personnes-là, font attention. Elles ne sont pas tête en l'air. Elles se protègent. Ce sont des gens responsables pour bien les connaître".

'Vous savez, tout se monnaie. 250 à 300 euros pour une fausse injection. Mais pas besoin de connaitre un professionnel de santé, il suffit d'aller sur internet.''

Une personne covidée, doit attendre au minimum trois mois pour se faire vacciner. Conformément à l’avis de la Haute autorité de Santé du 11 février 2021, les personnes ayant déjà eu la Covid-19 peuvent se voir proposer l’administration d’une seule dose de vaccin. Les personnes ayant déjà été infectées conservent une mémoire immunitaire. Cette dose unique de vaccin joue ainsi un rôle de "rappel" après l’infection.

Muriel sait que certains utilisent de faux passes sanitaires, elle n'a pas voulu en arriver là Copier

"On en discute avec plusieurs de mes collègues. Ce n'est pas quelque chose dont nous sommes fiers mais le gouvernement ne nous laisse pas le choix. C'est ça ou perdre notre emploi. Ce n'est pas concevable."

Il est bien difficile d'avoir le nombre précis de personnels suspendus dans le département de l'Hérault. C'est l'omerta. Rares sont les établissements à communiquer.

À la mi-septembre, le ministre de la Santé Olivier Véran avait annonçait qu'environ 3.000 soignants avaient été suspendus de leur fonction en France. Un chiffre présenté comme "partiel et parcellaire", selon son cabinet.

D'après nos informations 30 agents dont trois médecins (suspendus ou vacances car non-vaccinées) ne peuvent plus exercer à l'hôpital de Béziers faute de ne pas être vaccinés.

Les soignants prennent un risque considérable. Ceux avec qui nous avons échangé en connaissent le prix.

La peine encourue pour faux et usage de faux s'élève à trois ans de prison et 45.000 euros d'amende. Le détenteur d'un faux certificat peut en outre être poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui s'il est par la suite diagnostiqué positif au Covid.

"Nous avons été des sauveurs au début de la crise. On nous applaudissait. Aujourd'hui, certains sont montrés du doigt. C'est dégueulasse qu'ils soient traiter de la sorte et qu'on les empêchent de travailler" confie Eric, infirmier vacciné et apportant son soutien au personnel suspendu.

''Ils auraient bien pu exercer avec le test comme beaucoup l'ont fait jusqu'à cet été et cela ne posait aucun problème. Nous sommes des professionnels et je n'en connais pas un seul qui ne se protège pas en dehors du travail. Ce qui n'est pas le cas de nombreuses personnes vaccinées qui ne se protègent plus depuis leurs injections."