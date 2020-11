Un nouveau centre de dépistage de la Covid 19 s’ouvre à Richardménil au sud de Nancy. Des infirmières testent au plus près pour dépister le coronavirus avec une salle prêtée par la mairie et mise en place avec le pharmacien de la commune.

Ne vous attendez pas à un centre de dépistage à l’américaine en drive-in, mais chacun peut se garer sur le parking de la maison du temps libre de Richardménil, au sud de Nancy où l’on traverse le bâtiment pour se faire chatouiller les narines par l’une des sept infirmières libérales du secteur qui proposent ce service à partir de ce mercredi 18 novembre.

Des infirmières qui s’étaient déjà organisées pour prendre en charge les patients covid au printemps. Cette fois, plus de soucis d’approvisionnement en masques, charlottes, lunettes ou sur-blouses mais depuis, le prix des gants jetables a été multiplié par trois souligne Claudine Gillant, infirmière depuis 42 ans et qui a mis en place ce service dans un intérêt de santé public : «Je vais clairement perdre de l’argent en faisant ça», avoue l’infirmière qui souhaite une vraie cartographie locale pour un déconfinement apaisé : «C’est un service que l’on offre, ça me tient à cœur de protéger les gens».

PCR et antigéniques

Le maire de la commune, Xavier Boussert, n’a pas hésité à prêter une salle communale… désertée par les associations en ces temps de confinement. Pour lui, c’est un service de proximité et ça va désengorger le laboratoire le plus proche, à Ludres, où il n’est pas rare d’attendre une heure avant de se faire inspecter le nez.

Pour le pharmacien, installé depuis un an et demi sur la commune, «On fonctionne avec les laboratoires du secteur et les tests rapides ont l’air assez disponibles» précise Olivier Bazard, avec une structure qui proposera deux postes de prise en charge avec des tests PCR et antigéniques, à quelques centaines de mètres de la pharmacie dans une structure en dur.

Sept infirmières libérales du secteur vont se relayer pour réaliser les prélèvements pour des tests gratuits et ouverts à tous de 10H à 17h, du lundi au vendredi.