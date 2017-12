Orléans, France

Ouverte il y a à peine 2 ans, en janvier 2016, la Maison de Santé d'Orléans la Source peut accueillir jusqu'à 6 médecins généralistes. Mais, ça n'a jamais été le cas et aujourd'hui " la situation devient plus qu'inquiétante" selon l'Association des Habitants de la Source. La MSP fonctionne actuellement avec 4 médecins et demi et d'ici 2 ans, il pourrait n'en rester qu'un seul !!

Des départs et pas d'arrivée de nouveau médécin

La Maison de Santé de la Source va commencer à se vider dès le printemps prochain . Un médecin part en retraite et un autre déménage pour des raisons personnelles. Mais " le pire est encore à venir" estime le Docteur Guy Bernardie, coordinateur du projet de MSP et aujourd'hui praticien à mi -temps. D'ici 2 ans, 2 autres médecins cesseront leurs activités. En 2019, il ne restera alors qu'un seul médecin à la MSP de la Source, qui a déjà fait savoir qu'il ne resterait pas en solo. " Ce n'est pas seulement à cause des charges à payer, un médecin seul dans un quartier aussi peuplé, il ne pourra pas supporter la pression" explique le Docteur Bernardie. " On a déjà eu des secrétaires agressées verbalement parce qu'on ne prend plus de patients".

Un médecin seul ne pourra pas tout assumer Copier

Un appel lancé au Maire et à l'Agence Régionale de Santé

Michel Ricoud, le conseiller municipal communiste de la Source et l'Association des Habitants de la Source appellent la Mairie d'Orléans et l'Agence Régionale de Santé à réagir pour attirer de nouveaux médecins. Selon eux, les loyers imposés à la MSP de la Source seraient un peu trop élevés et du coup, ça n'attire pas les éventuels candidats. Pour Christiane Dumas, la Présidente de l'Association des Habitants de la Source, " Il faut que la Mairie mette la main au porte monnaie pour faire baisser les loyers". Pour elle, on ne peut pas imaginer que " cette Maison de Santé flamblant neuve devienne à terme une coquille vide" .

La colère de Christiane Dumas, Pdte de l'Association des Habitants de la Source Copier

Le Maire d'Orléans, Olivier Carré, serait prêt à participer prochainement à une table ronde avec les habitants et les médecins de la MSP. L'Agence régionale de Santé a aussi été sollicitée.