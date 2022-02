Des inquiétudes sur le maintien des urgences à l'hôpital de Vouziers

Le groupement hospitalier du Sud-Ardennes prépare son nouveau projet d'établissement et prévoit de réorganiser son service des urgences. Le syndicat majoritaire Unsa s'inquiète et lance une pétition qui a recueilli plus de 1700 signatures en 3 jours. Une manifestation est prévue le 5 mars prochain.

Le nouveau projet d'établissement, en cours de discussion avec les représentants syndicaux, prévoit selon le syndicat UNSA, de transformer les urgences en service d'accueil des soins non programmés qui fonctionnerait de 9h à 18h.

Concrètement quand les ambulances du SMUR ne sont pas sorties, cela ne change rien mais quand elles sont en intervention, des médecins de l'hôpital viendraient faire fonctionner le service et n'accueilleraient alors que la petite traumatologie. Dès lors qu'un patient nécessite des examens plus approfondis, pour des douleurs abdominales, des fièvres inexpliquées, des suspicions d'infarctus ou d'accident cardio vasculaires, il serait orienté vers Rethel, à 30 minutes de route. La nuit, entre 18h et 9h, les urgences seraient purement et simplement fermées.

Contactée, la direction du Groupement hospitalier Sud-Ardennes prévoit de répondre à nos questions ultérieurement.