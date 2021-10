Des "instants pour soi" organisés pour les proches aidants de Reims

Le CHU de Reims, et sa plateforme d'accompagnement des soignants organise chaque mois des "instants pour soi". Il s'agit d'atelier pour donner aux proches aidants un peu de temps de loisir et de repos, pour s'évader de leur quotidien.

L'Assemblée nationale unanime a approuvé vendredi le principe d'élargir les critères pour bénéficier d'un congé dédié aux proches aidants, et de l'indemniser au niveau du Smic, afin que davantage de personnes puissent soutenir un proche âgé, malade ou handicapé.

Aider un proche malade, atteint d'Alzheimer, Parkinson ou d'une sclérose en plaque : une situation qui peut arriver à chacun d'entre nous. Alors le CHU de Reims a créé en 2012 la Paraf, la plateforme d'accompagnement et de répit aux aidants familiaux. Objectif : les aider à surmonter la fatigue et l'épuisement moral. Depuis un mois, des ateliers, appelés "instants pour soi" ont été créés.

Ça fait deux heure - c'est malheureux à dire- où je ne pense pas à lui

Jacqueline a attendu ses 88 ans pour se mettre au yoga et à la méditation. Des activités mises en place par la Paraf et qui lui changent un peu les idées. "La personne qui nous a fait ces cours-là nous a fait respirer !, s'enthousiasme-t-elle. On s'en va ailleurs. Ça nous fait oublier les soucis !"

Des soucis, Jacqueline en a depuis que son mari, avec qui elle vit depuis 67 ans a développé la maladie d'Alzheimer et dont elle s'occupe en permanence depuis plusieurs années. Alors, ces "instants pour soi" sont devenus indispensables. "Ça fait une sacrée soupape parce que ça fait deux heure - c'est malheureux à dire- où je ne pense pas à lui", admet-elle. Deux heures de respiration pour Jacqueline qui veut continuer à s'occuper de son mari, même si la tâche devient de plus en plus dur avec les années. "Je ne vais pas tarder à être obligée à faire appel à quelqu'un parce que je suis très fatiguée", confie cette aidante, les larmes aux yeux.

Penser un peu plus à soi, c'est l'objectif de ces ateliers. "Elle s'est rendue compte qu'au fur et à mesure, elle était meilleur aidante et que les moments avec son époux étaient plus agréables", explique Léna Milosevic, psychologue à la Paraf qui suit Jacqueline. Le mois prochain, Jacqueline reviendra peut-être pour un séance d'art thérapie pour deux nouvelles heures rien que pour elle.