Des journées européennes contre l'obésité

Puteaux, France

En France, l'obésité concerne 7 millions de personnes soit 15% de la population. Elle entraîne de nombreuses pathologies : diabète, hypertension, complications cardiovasculaires et peut donc réduire l'espérance de vie de dix ans. Et ces chiffres ne cessent d'augmenter : en 2030, on pourrait atteindre les 3,3 milliards d'obèses dans le monde.

Une meilleur alimentation

Le CNAO organise des cours de cuisine les 17 et 18 mai 2019 à Puteaux © Radio France - Mathilde Bouquerel

Anne-Sophie Joly est la présidente du CNAO (Collectif National des Associations d'Obèses) qui organise deux jours d'actions d'information et de sensibilisation autour de l'obésité sur le marché Chantecoq à Puteaux. Elle l'affirme, il est nécessaire d'avoir une alimentation moins grasse, moins salée et moins sucrée. Pour cela, le plus efficace et de préférer le fait maison aux plats préparés. "Si vous cuisinez vos propres plats avec des _produits de saison_, vous allez pouvoir manger à la fois plus sainement et moins cher", explique-t-elle, "Vous pouvez même congeler ce que vous avez préparé pour n'avoir qu'à sortir le plat de votre congélateur quand vous rentrez fatigués du travail."

Se rendre au travail à vélo est un bon moyen de pratiquer une activité physique régulière © Radio France - Jean-François Fernandez

Une activité physique régulière

Mais contrôler son alimentation ne suffit pas, il est également nécessaire de pratiquer une activité physique régulière. Pour un adulte de 18 à 64 ans, l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) recommande de faire au minimum par semaine soit 150 minutes d'exercice d'intensité modérée comme de la marche, soit 75 minutes d'exercice d'intensité soutenue comme de la course ou du vélo. L'idéal est de faire 150 minutes à intensité soutenue ou 300 minutes à intensité modérée.