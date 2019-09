Des kits de dépistage du radon pour les habitants du Pays Vesoul -Val de Saône

Haute-Saône, France

Connaissez-vous le radon ? Ce gaz radioactif, inodore et incolore est naturellement présent dans le sol et les roches. Il peut s’infiltrer à l’intérieur des bâtiments par les fissures, les joints, le vide sanitaire, la cave, ou les passages de canalisations. Dans les habitations, il peut atteindre des concentrations élevées et présenter, à long terme, un risque pour la santé. En France, le radon est la seconde cause de cancer du poumon après le tabac et avant l’amiante.

Le Pays Vesoul - Val de Saône et l’ARS (Agence Régionale de Santé) de Bourgogne-Franche-Comté organisent une campagne de sensibilisation et de mesure auprès des habitants du Pays à partir de ce mois de septembre. Il s'agit de détecter l'éventuelle présence de radon dans les habitations. Des kits de dépistage contenant un dosimètre seront adressés aux personnes qui en font la demande, gratuitement et par courrier, accompagné des instructions nécessaires à la bonne réalisation de la mesure.

Des solutions techniques pour limiter les risques

Le radon se mesure pendant la période hivernale : entre octobre et avril de l’année suivante. Il convient de placer le dosimètre pendant au moins 2 mois dans une pièce occupée plus d’une heure par jour au niveau : salon, chambre, séjour. Après la mesure, un courrier personnalisé sera transmis au participant, accompagné des premières recommandations. Des ateliers techniques, encadrés par des spécialistes du bâtiment, seront organisés pour proposer aux volontaires, si le besoin s'en fait sentir, des solutions techniques adaptées à leur cas particulier.

Une campagne de dépistage du même type s'est déroulée dans l'hiver 2018 dans le pays du Doubs Central. 200 foyers ont installé chez eux le kit de dépistage. 5% présentaient un taux de radon qui nécessitaient des mesures pour limiter les risques.

Pour participer à la démarche, il suffit de faire une demande auprès du Pays Vesoul – Val de Saône à : santeco.pvvs@vesoul.fr ou au 03 63 37 91 31. Attention, le nombre de kits est limité.