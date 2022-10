Des lacets rose aux pieds des sportives de la Manche pour sensibiliser au cancer du sein

C'est un vague rose qui va déferler sur les terrains manchois tout ce mois d'octobre. 8.000 sportives licenciées dans un club ont reçu des lacets rose qu'elles porteront pour Octobre Rose, une opération de sensibilisation au cancer du sein. Une distribution organisée avec les principaux comités sportifs du département : football, handball, basket-ball et éducation physique et de gymnastique volontaire (EPGV).

Le sport, un bon terrain pour sensibiliser au cancer du sein

"Le sport est reconnu comme un vecteur de bonne santé et de santé publique", explique Sylvain Letouzé, chargé de développement au Comité départemental olympique et sportif de la Manche (CDOS). Un bon terrain pour aborder le cancer du sein. "C'est un sujet difficile, mais en le faisant passer par le monde du sport, on le rend un peu plus accessible."

Surtout que dans les comités sportifs, toutes les générations sont représentées. "Ça va de quatre ans à plus de 100 ans ! On a les grands-mères, les mères, les filles et les petites-filles", observe Sylvain Letouzé. Et même si ce sont les femmes de 50 à 74 ans qui ont le plus de risques de développer un cancer du sein, il était important pour la CPAM, à l'initiative de cette opération, de sensibiliser tous les âges.

Atteindre les 70% de dépistage des 50-74 ans

"Aucune femme n'est à l'abri de développer un cancer, même avant 50 ans", souligne Hélène Bouazza, responsable innovation à la CPAM de la Manche. En France, une femme sur huit développe un cancer du sein, au cours de sa vie, mais dépisté tôt, il se guérit dans 90% des cas. "Dans le département, 57,10% des femmes de 50 à 74 ans se font dépister, c'est au-dessus de la moyenne nationale, mais on aimerait atteindre l'objectif européen de 70%."

Pour sensibiliser à ce dépistage, des actions sont prévues tout le mois d'octobre dans la Manche. Dès ce dimanche, des courses sont organisées à Cherbourg (avec le retour de la Cherbourgeoise) et Agon-Coutainville (avec la Marche rose).