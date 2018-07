Les autorités sanitaires ont invité cette semaine plusieurs distributeurs à retirer de leurs magasins français des produits à base de légumes surgelés de la marque Greenyard, après une possible contamination à la listeria dans l'usine hongroise du groupe.

lusieurs produits surgelés à base de légumes en provenance de Hongrie et vendus en France dans des grandes surfaces ont été rappelés à la suite d’une alerte sur une possible contamination à la listeria.

Des légumes congelés, des salades camarguaises ou encore du taboulé : la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a invité cette semaine les distributeurs Lidl, Carrefour, Auchan, Intermarché et Leader Price à retirer de leurs magasins français une vingtaine de produits de la marque Greenyard en raison d’une possible contamination à la listeria.

L'alerte concerne notamment les légumes vapeurs "carottes brocolis, maïs" de la marque Freshona vendus chez Lidl, la salade landaise et gésiers Loste Tradi-France de Carrefour ou le Mélange mexicain Leader Price.

➡ La liste détaillée des produits concernés sur le site de la DGCCRF

Rapporter les produits en magasin

Ces produits surgelés à base de légumes viennent d'une usine basée en Hongrie. Les autorités y ont découvert une souche de la bactérie qui a tué neuf personnes en Europe depuis 2015. Le groupe belge Greenyard, qui est l'un des principaux fournisseurs de fruits et légumes au monde, a depuis fermé l'usine et tous les congelés produits sur le site entre août 2016 et juin 2018 ont été rappelés.

"Le rappel est une mesure de précaution et n'implique pas que les produits rappelés sont contaminés", a précisé le groupe dans un communiqué publié vendredi soir.

A ce jour, aucun cas de listériose liée à la consommation de ces produits n’a été identifié en France mais les autorités sanitaires recommandent aux consommateurs ayant acheté ces produits de les rapporter en magasin.