Un centre de vaccination contre la variole du singe ouvre à l'hôtel de ville de Nancy

Il faut attendre des semaines avant d'avoir accès à un créneau pour se faire vacciner contre la variole du singe au CHU de Nancy. Face à la forte demande, un nouveau centre va pouvoir proposer d'autres créneaux. Le centre de l'hôtel de ville de Nancy a reçu le feu vert des autorités, notamment l'Agence Régionale de Santé, et injectera les premières doses le jeudi 11 août.

"On va pouvoir offrir une offre complémentaire avec le CHU", soutient Olivier Babel, infirmier libéral en charge de la gestion du centre de vaccination de l'hôtel de ville. "Nous allons ouvrir les lundi, mercredi et vendredi après-midi de 15h30 à 19h30 et le samedi matin à partir de 9h. Nous allons donc donner la possibilité aux personnes qui travaillent de pouvoir venir recevoir leurs doses."

Un doublement des créneaux déjà envisagé

Aujourd'hui, selon ce professionnel de santé, les doses ne sont pas forcément en manque. "Il y a surtout un manque de bras en raison de la période estivale. Nous allons soutenir la demande avec le CHU. Nous sommes aussi situés en plein centre-ville de façon discrète ce qui permettra à tout un chacun de recevoir sa dose."

Avec un rythme prévu d'une injection toutes les 15 minutes, le centre de l'hôtel de ville envisage de pouvoir débloquer dans un premier temps une soixantaine de créneaux hebdomadaires. "Nous pourrons doubler le nombre de vaccins en fonction de la demande", assure Olivier Babel. "Nous pourrons ouvrir par exemple ouvrir des créneaux le matin." Pour prendre rendez vous via Doctolib, ça se passe ici.

Face à la demande, le CHU va ouvrir à son tour de nouveaux créneaux le mardi 9 août et le vendredi 12 août dans l'après-midi à l’Hôpital Central. Pour prendre rendez-vous : il faut appeler le 03 83 15 74 90.