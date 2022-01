Des lots de bouteilles de Volvic rappelés car présentant une odeur de "vinaigre"

Des bouteilles d'1,5L présentent un goût et une odeur de "vinaigre". Les personnes en ayant acheté ne doivent pas les consommer et peuvent détruire le lot ou le ramener en magasin.

Si vous avez récemment acheté des bouteilles d'eau minérale Volvic, il vous est recommandé de vérifier le numéro du lot.

Selon le site Rappel Conso, des bouteilles d'1,5L présentent un goût et une odeur de "vinaigre". Un lot unique est visé par ce rappel, le numéro est le 3057640257858.

Selon le site, ces bouteilles ont été vendues dans les magasins Atac, Carrefour, Casino, Intermarché et Lecasud. Elles ont été commercialisées du 21 décembre au 4 janvier dernier, par pack de six.

Un goût de "vinaigre"

Ces bouteilles peuvent présenter une altération du goût rappelant le vinaigre et pouvant provoquer une gêne pour le consommateur.

Si vous avez acheté l'un de ces lots, rapportez-le où vous l'avez acheté et il vous sera remboursé. La date de durabilité des lots concernés est le 18 décembre 2023.

Vous pouvez contacter le service client au 0800 003 798. Le rappel prendra fin le 19 janvier.