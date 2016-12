Des lunettes connectées au SAMU de Rennes

Les médecins urgentistes du Samu de Rennes sont peu à peu équipés de lunettes connectées. Ce nouvel outil n'a rien d'un gadget sur certaines interventions complexes.

Ces lunettes équipées d'une caméra, et branchées à un téléphone portable permettent aux équipes médicales restées en salle de régulation aux services des urgences, de suivre en direct et en image ce qui se passe sur le terrain. Nous avons suivi une équipe en intervention.

16h30, en salle de régulation, un témoin appelle pour signaler un accident de la route. La voiture est sur le toit, le conducteur est coincé à l'intérieur. Une équipe du SAMU 35 est dépêchée sur les lieux.

A vive allure, nous rejoignons les lieux de l'accident. Dans le véhicule : une infirmière, un ambulancier et un médecin urgentiste, équipé d'une paire de lunettes connectées. Le docteur Damien Rousseau enfile cette paire de lunettes, dès notre arrivée sur place.

L'équipe du Samu 35 arrive sur les lieux de l'accident à Servon-sur-Vilaine © Radio France - Céline Guétaz

Le médecin urgentiste s'approche du conducteur, bloqué par sa ceinture dans le véhicule. Il est conscient, le médecin lui pose quelques questions "ça va William ? vous m'entendez ? Quel jour sommes-nous ? " L'homme dans la voiture balbutie quelques mots. Il est manifestement alcoolisé, il est seul dans sa voiture. Les pompiers découpent sa ceinture et l'installent sur un brancard.

Le médecin urgentiste transmets oralement , mais aussi en vidéo des images de l'accident. © Radio France - Céline Guétaz

Dans le même temps, dans la salle de régulation à l'hôpital, le médecin régulateur assiste à l'intervention en direct, grâce aux lunettes connectées.

Le médecin régulateur assiste en direct à l'intervention © Radio France - Céline Guétaz

Pour cette intervention, les lunettes connectées permettent d'évaluer les contraintes sur-place et les circonstances de l'accident. Les deux médecins peuvent aussi échanger des informations pour établir un diagnostic. Mais ces lunettes connectées peuvent être encore plus utiles sur des accidents plus graves, ou des interventions complexes "un accouchement par exemple, ou un accident avec de multiples victimes".

En toutes circonstances, elles permettent aussi une meilleure prise en charge du patient à son arrivée à l'hôpital. Et une prise en charge plus efficace, ça peut sauver des vies!