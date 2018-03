Champs-sur-Yonne, France

"Nous sommes ce que nous mangeons" : c’était le slogan du jour, ce lundi, dans les couloirs du lycée professionnel Albert Schweitzer de Champs-Sur-Yonne. L’équipe éducative a organisé une série d’ateliers pour montrer aux élèves que trop de sucre, c’est mauvais. Mauvais pour la santé et pour le moral. Et cela peut aussi entraîner des addictions.

Une manière aussi de leur montre que le sucre est partout, et souvent cachés dans la plupart des produits industriels qu’on consomme quotidiennement. Il est donc parfois compliqué de le traquer.

Les enfants en première ligne

Car le sucre est partout : dans les sodas, évidemment mais aussi dans les biscuits apéritifs ou les plats préparés surgelés. "Pendant des années, on a diabolisé la consommation des graisses sans trop se préoccuper de la consommation de sucre. Le sucre est utilisé dans les produits industriels pour différentes raisons : la conservation, le goût... Et comme on consomme de plus en plus de produits transformés, on consomme de plus en plus de sucre", souligne Julia Bonnemaison, diététicienne au centre médico-chirurgical de l'Obésité à Sens.

Et les enfants sont de plus en plus touchés : "parce qu’ils ont une alimentation qui devient de plus en plus industrielle avec des produits très ciblés. Sur les desserts lactés par exemple, on est sur 25 grammes de sucre pour un verre de 200 ml. Donc on dépasse très vite les recommandations de l’OMS, l’organisation mondiale de la santé, qui conseille de consommer entre 25 et 50 grammes de sucre par jour", poursuit Julia Bonnemaison.

Obésité, cholestérol, diabète

Et pourtant, il faut être vigilant, car le sucre, consommé en excès, peut avoir des conséquences dramatiques sur la santé : "ça développe la production des triglycérides et favorise l’augmentation de la résistance de l’insuline. Cela favorise l’obésité", souligne la diététicienne.

Un documentaire-choc pour mieux comprendre

Les élevés du lycée de Champs-Sur-Yonne vont également assister à la projection du documentaire de Gamon Dameau : "Sugarland", au cinéma d’Auxerre. Un film sorti en janvier dernier qui dénonce justement les « sucres cachés » dans les produits de consommation courante.