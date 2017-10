Des lycéens du Mans débattent du don d'organes

TÉMOIGNAGES - Le don d'organes n'est pas un sujet qui passionne spontanément les jeunes! Pour les sensibiliser à cette question importante, l'ADOT 72 organisait ce mardi au Mans une série de conférences, mêlant film et témoignages. Plus de 600 lycéens y ont participé.

A peine la porte de la salle des concerts du Mans franchie, le débat commence. Discussion très animée entre ces jeunes de filles de seconde au lycée Funay Hélène Boucher qui s'interrogent: imaginent-elles, un jour, donner leurs organes? "On est né avec nos organes, pourquoi mourrait-on sans nos organes", se demande l'un d'elles. "Quand on est mort, on n'a plus besoin de nos organes", lui répond sa voisine "si ça permet de faire vivre quelqu'un d'autre, pour moi, c'est oui!". Une troisième confie qu'elle se verrait bien donner un organe à un membre de sa famille "mais pas à quelqu'un d'autre".

Vivre avec le cœur d'un autre

Puis les lycéennes confrontent leur avis sur une autre question: accepteraient-elles de recevoir un cœur, un rein, un foie ou un poumon? Curieusement, cette question soulève les mêmes oppositions. " Pourrais-tu vivre avec le cœur d'un mort?" demande l'une des jeunes filles. "Si c'est le cœur d'un mort, de toute façon, il ne lui sert plus", rétorque une lycéenne. Une autre pose la question: "si ton enfant a besoin d'une greffe, tu le laisses mourir parce que tu ne veux pas qu'il ait le coeur de quelqu'un d'autre?"

ARCHIVE VIDEO : Tous présumés donneurs

Ces points de vue qui s'opposent ne surprennent pas Annie Sentis. La présidente de l'association sarthoise pour le don d'organes et de tissus est convaincue que le lycée - ce moment où les jeunes affirment leur personnalité - est idéal pour aborder ces questions sensibles. "Ils nous disent: nous sommes jeunes, on en parlera plus tard! Non! L'idée est de mener sa réflexion maintenant. Et après, c'est réglé, on n'en parle plus". La responsable de l'ADOT 72 rappelle que la question du don d'organes se pose à un moment par définition douloureux pour les familles: la mort d'un proche. "Les choses se vivent différemment" si la décision est prise bien en amont, assure Annie Sentis.

"Je dis au gens: si vous le voulez, vous pouvez!"

Pour aider les jeunes à se forger leur propre avis, trois receveurs ont témoigné pendant la conférence, comme Bernard qui a obtenu une greffe de moelle osseuse pour soigner une maladie grave du sang. Il pense que son expérience peut avoir du poids. "C'est du concret. Les jeunes peuvent dire: j'ai vu quelqu'un qui est greffé. Il était debout, il était vivant!", dit le Sarthois. "Je me considère comme un jardinier. Je prépare la terre, je sème après, ça pousse ou ça ne pousse pas. Je dis au gens: si vous le voulez, vous pouvez!" D'autant qu'il n'y a pas d'âge minimum pour donner un organe. Aujourd'hui, tout le monde est présumé donneur. Pour dire "non", il faut s'inscrire sur le registre national des refus.

PRATIQUE: Tout savoir sur le don d'organes: que dit la loi?