Des lycéens en option Santé visitent l'hôpital de Châteauroux

Former les jeunes aux métiers du domaine de la Santé, c'est en Berry un vrai enjeu pour lutter contre la désertification médicale. Depuis plusieurs années, une option spécifique est proposée à certains lycéens : l'option Ambition Sup (ex Ambition PACES, pour "Parcours d'Accès Spécifique en Santé, à la Licence d'Accès aux Etudes en Santé"). Elle a pour vocation de donner aux élèves de Terminale un aperçu des études supérieures dans ce domaine. C'est dans cette démarche que des élèves de Châteauroux et d'Argenton-sur-Creuse ont visité l'hôpital de Châteauroux ce mercredi 3 mai. L'occasion de découvrir le fonctionnement du centre hospitalier, et les différents services et métiers de l'établissement.

Une option pour aider à se projeter vers ces études

L'idée de l'option Ambition Sup est de pousser les élèves intéressés vers les études dans le domaine de la Santé. Une démarche d'autant plus nécessaire dans l'Indre où il n'y a pas de pôle d'études de médecine détaille l'un des encadrants de cette option, Joël, enseignant en SVT au lycée Jean Giraudoux de Châteauroux, qui résume ainsi le principe : "donner à ces élèves en fin de compte l'horizon de ces études là, et les encourager à faire ce choix là. Puisque l'on sait qu'on est dans cette logique de désertification médicale, et on a besoin d'élèves qui viennent de ce terroir pour pouvoir ensuite peut-être y revenir une fois qu'ils auront terminé leurs études et enrichir l'offre médicale dans les départements qui sont délaissé (...) Mais l'observation de départ c'était vraiment de constater que dans certains départements, le Cher ou l'Indre, il y avait moins de vocations à continuer à ce genre d'études, alors que les élèves sont d'un niveau à peu près équivalent, mais qu'ils n'arrivaient pas à se projeter plus loin".

Une visite de l'hôpital pour découvrir la réalité des différents corps de métier

Afin de pouvoir mieux se projeter, les élèves de plusieurs lycées Indriens ont donc visité l'hôpital de Châteauroux. Une opération organisée depuis plusieurs années. Après avoir découvert différents service, les élèves de Terminale en option Ambition Sup ont pu échanger avec plusieurs soignants (médecins, kiné) pour poser toutes leurs questions concernant leur quotidien, mais aussi les études à mener.

Parmi les cadres de l'hôpital qui ont fait visiter l'établissement, Pascale Pascaud-Grillon, cadre du service pédiatrie. Elle le fait bien volontiers : "parce qu'on est fiers avant tout de travailler encore au sein d'un établissement public, bien qu'il soit en difficulté. On a encore envie, on a encore plein de projets". C'est cette envie qu'une partie des soignants de l'hôpital de Châteauroux sont donc venus partager avec les élèves en option Ambition Sup. Des lycéens qui - qui sait ? - seront peut-être de retour dans quelques années au Centre hospitalier pour y travailler, une fois leurs études achevées.