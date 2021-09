Des lycéens vaccinés dans leur cantine à Nice

D'habitude les carafes d'eau sont posées sur les tables, les cuisines tournent à plein régimes pour servir les 1.150 élèves du lycée Guillaume Apollinaire de Nice mais ce jeudi là, la cantine de l'établissement est à l'arrêt pour laisser les infirmiers vacciner les étudiants. Une opération éphémère organisée par la métropole niçoise pour promouvoir la vaccination. Une vingtaine d'élèves a accepté de recevoir l'injection anti covid dans l'enceinte de l'établissement, comme Justine "moi je voulais le faire pendant les vacances parce qu'il y a des tas de restrictions et parce qu'il fallait se faire vacciner vite car si jamais il y a un cas dans ma classe il aurait fallu que je rentre chez moi mais j'avais pas encore eu le temps de faire l'injection donc là ça tombait bien."

Les lycéens de plus de 12 ans attendent de recevoir leur vaccin © Radio France - Lucile Auconie

Christian Estrosi vient visiter le centre de vaccination éphémère © Radio France - Lucile Auconie

Mais il y a encore beaucoup d'élèves réticents à la vaccination et la proviseur de l'établissement le reconnait, les craintes subsistent. Selon Sylvie Pénicaut, la proviseure du lycée Guillaume Apollinaire à Nice "c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont circulé sur les réseaux sociaux et nous on peut pas inciter au delà du raisonnable à part leur dire qu'on pense que c'est bien se faire vacciner. Quelques parents ont d'ailleurs eu des réactions très vives car on leur avait envoyé un mail pour proposer cette vaccination et certains m'ont répondu qu'il en était hors de question". Un mail avait été adressé à 700 parents des élèves de plus de 12 ans.

50 % des élèves dans les Alpes-Maritimes sont déjà vaccinés selon le Rectorat de Nice et 46 % des 12-17 ans de ce lycée ont reçu les deux doses. À partir du jeudi 9 septembre, le gros travail de vaccination va commencer soit grâce au déplacement vers les centres soit grâce aux équipes mobiles. Environ 60% des adolescents et 89% des enseignants sont vaccinés en France, selon Jean-Michel Blanquer.

Cette opération de vaccination au lycée Guillaume Apollinaire de Nice ne dure qu'une seule journée, le centre ferme dès ce soir. Dès le lendemain de la rentrée scolaire, ce vendredi, le self pourra de nouveau accueillir les élèves pour le repas.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix