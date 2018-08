Poitou-Charentes, France

Si vous achetez une salade chicken Caesar à St Jean d'Angély, Jonzac, Pons ou encore Cognac ou Soyaux, vous êtes peut être concernés. Cinq Mac Do sont concernés également dans les deux sèvres : à Niort, Thouars, Parthenay, Bressuire et Saint-Maixent-l'école. Trois fast food aussi dans la Vienne, deux à Poitiers, ceux de Géant Casino et Auchan Sud, et celui de Chasseneuil du Poitou. Le lot contaminé a été vendu précisément entre le 9 et 14 juillet. Mc Do effectue régulièrement des contrôles et dès que le géant américain de la restauration a découvert des traces de listeria dans une salade, il a retiré immédiatement ses produits. Problème certains étaient déjà partie aux 4 coins de la France. La listeria c'est une bactérie qui peut entrainer de la fièvre, une raideur à la nuque, des maux de tête, une grande fatigue et la maladie, la listériose, peut être très dangereuse pour la santé. Si vous avez un de ces symptômes ou des questions tout simplement Mac Do met un numéro à votre disposition 0 800 000175.

Plus de renseignements https://www.mcdonalds.fr/communique